Підвищать до 6 грн? Як зміняться тарифи на світло в Україні з 1 березня

У перший день весни в Україні відбудуться важливі зміни в різних сферах, але багатьох громадян хвилює питання підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на електроенергію. Фокус пояснює, чи чекати змін.

Влітку 2023 року українцям майже вдвічі підвищили тариф на електроенергію. Тому багатьом споживачам довелося витрачати більше грошей на оплату комунальних послуг, особливо в період опалювального сезону. Фокус з'ясував, чи зміниться ціна світла для населення у 2024 році.

Що буде з тарифами на електроенергію з 1 березня

Зараз населення платить за електроенергію по 2,64 гривні за кіловат-годину. Тариф не зміниться до кінця опалювального сезону, тобто до середини квітня. Але в парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг прогнозують, що тарифи на електрику, справді, переглянуть, оскільки 2023 року Україна отримала публічного листа від Білого дому, в якому були вказані реформи, які потрібно виконати, щоб США зберегла для України фінансову та військову допомогу.

"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведено дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року", - сказав член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він також додав, що ціна на електрику може зрости приблизно вдвічі — трохи менше, ніж 6 гривень.

Нові тарифи на електроенергію: позиція Міністерства енергетики

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону 12 лютого заявив, що підвищувати тариф на електроенергію до 6 гривень точно не будуть.

"Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — сказав глава відомства.

Водночас він зазначив, що крапку в питанні цін на електроенергію для побутових споживачів буде поставлено у квітні, коли уряд вивчить поточну ситуацію в енергетичній галузі.

Нагадаємо, 15 січня народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко також повідомив, що наприкінці весни можуть збільшитися тарифи на оплату електроенергії. Також Фокус пояснював, які зміни відбудуться в тарифах на газ, опалення та воду з 1 березня.