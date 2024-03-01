Пенсії в Україні: кому можуть виплатити 6-кратну пенсію одноразово

За інформацією ПФУ, термін виплати 6-кратної пенсії настає з наступного місяця після зняття пенсіонера з обліку за місцем постійного проживання при від'їзді за кордон.

З березня і квітня 2024 року в Україні відбудеться індексація пенсій, проте є нюанси, коли пенсіонер може отримати одночасно шість власних пенсій. Такі норми містить закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пояснюють у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як зазначається в інформації ПФУ, під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується згідно з чинним законодавством (ст. 47, 51 згаданого закону).

"Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — пояснюється у законі.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою, яку пенсіонер має подати до регіонального відділення ПФУ. Термін виплати — з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Крім того, українці, які є працівниками комунальних і державних установ, можуть розраховувати на одноразову 10-кратну виплату пенсійного забезпечення при виході на пенсію.

Таке нарахування здійснюватиметься на підставі страхового стажу, до якого включаються всі зазначені в переліку періоди роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

Через які підстави можна втратити нарахування

Водночас у ПФУ нагадують, що є п’ять підстав для скасування пенсій:

невірні відомості у наданих документах;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

у разі смерті пенсіонера;

якщо особа не отримувала пенсію протягом шести місяців;

в інших випадках, передбачених законом.

Нагадаємо, 27 лютого в Пенсійному фонді України пояснили, як зміниться розмір пенсій після індексації в березні.