Хочуть стабілізації ціни: країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти, — Reuters

На думку експертів, рішенням про скорочення видобутку країни організації хочуть зупинити падіння цін на світовому ринку нафти, побоюючись тенденції до зростання видобутку палива у світі.

Члени ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією домовилися в неділю, 3 березня, продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал цьогоріч. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про зниження обсягів видобутку на 2,2 мільйона барелів на день, що додатково підтримає прийнятну для цих країн ціну на глобальному ринку нафти, тобто зафіксує її на достатньо високому рівні. Цим рішенням країни хочуть зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Все це, на думку експертів агентства, відбувається на тлі побоювань цих країн з приводу зростання видобутку нафти у світі.

Так, Міністерство енергетики Саудівської Аравії, де-факто лідера організації, заявило, що скоротить видобуток на 1 мільйон барелів на добу, тобто залишивши видобуток на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу. Росія оголосила про скорочення на 471 тисячу барелів на добу з квітня по червень.

Це рішення, як вважають експерти, для обох країн стало доповненням до скорочення на пів мільйона барелів на добу, яке було оголошено у квітні 2023 року та яке діятиме до кінця 2024 року.

Інші країни ОПЕК+, зокрема Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак, Оман, Алжир і Казахстан, теж продовжать чинні добровільні скорочення до кінця червня. Як повідомили ці країни в окремих заявах, у другому кварталі Ірак продовжить скорочення видобутку на 220 тисяч барелів на добу, ОАЕ збережуть скорочення видобутку на 163 тисячі барелів на добу, а Кувейт збереже скорочення видобутку на 135 тисяч барелів на добу. Алжир також заявив, що скоротить видобуток на 51 тисячу барелів на добу, Оман — на 42 тисячі барелів на добу, а Казахстан — на 82 тисячі барелів на добу.

У п'ятницю, 1 березня, нафта марки Brent піднялася на 1,64 долара, або 2%, — до 83,55 долара за барель, що більш ніж на 8% вище цього року.

Що говорять фахівці ринку

Як заявив аналітик UBS Джованні Стауново, хоча розвиток подій був цілком очікуваним, проте російська сторона зробила сюрприз.

"Якщо російські скорочення будуть повністю реалізовані, додаткові барелі будуть видалені з ринку. Тож це несподіваний крок, на який ніхто не очікував, і він може підвищити ціни", — додав він.

У звіті аналітиків інвестиційного банку Jefferies наголошується на тому, що таке рішення ОПЕК+ надсилає сигнал про згуртованість і підтверджує, що група не поспішає повертати обсяги поставок, підтримуючи думку про те, що коли це нарешті відбудеться, це буде поступово.

"Пролонгація була очікуваною, але продовження її до кінця другого кварталу стала несподіванкою. Ринок очікував сильнішого відкриття", — зазначив Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

Ситуація на ринку

Нафтовий альянс ОПЕК+, що складається з 22 країн, з кінця 2022 року скоротив поставки на понад 5 мільйонів барелів на день. Цю серію скорочень видобутку організація здійснила, аби підтримати ринок на тлі зростання видобутку в США та в інших виробників, а також побоювань щодо попиту, оскільки великі економіки борються з високими відсотковими ставками.

За розрахунками Reuters, загальний обсяг обіцяних ОПЕК+ скорочень з 2022 року становить уже близько 5,86 мільйона барелів на добу, що відповідає приблизно 5,7% щоденного світового попиту.

"Перспективи попиту на нафту цього року є невизначеними. ОПЕК на чолі з Азією очікує ще один рік щодо сильного зростання попиту на 2,25 мільйона барелів на добу, тоді як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА. — Ред.) — набагато повільнішого зростання: на 1,22 мільйона барелів на добу", — пише агентство.

Ще однією перешкодою для ОПЕК+ є те, що МЕА також очікує, що цьогоріч постачання нафти зросте до рекордного рівня — приблизно 103,8 мільйона барелів на добу, причому майже повністю за рахунок виробників за межами ОПЕК+, включаючи США, Бразилію та Гайану.

Нагадаємо, що ЗМІ 13 лютого повідомляли, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.

Також повідомлялося, що в МВФ пояснили, як деградувала економіка РФ. За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, на російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій.