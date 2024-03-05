15 тисяч євро, щоб відкрити свій бізнес: як українцям отримати новий грант від ЄС

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, гранти від європейських партнерів України отримає бізнес, який створює продукти з інноваційною складовою.

Українці, які мають бізнес або хотіли б відкрити власну справу, можуть зареєструватися та долучитися до програми "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу". Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Програма EU4Business: хто може стати учасником і як приєднатися

Зазначається, що учасники програми отримають фінансування на відновлення та розвиток бізнесу. Загалом на програму було виділено 300 тисяч євро, а на одного учасника виділятимуть по 15 тисяч євро.

Подавати заявки на грант EU4Business можна, якщо створені продукти та послуги містять інноваційну складову, а в планах — розширення бізнесу або експорт.

Також за грантові кошти можна:

купити обладнання, програмне забезпечення, сировину та інструменти;

зберегти або створити робочі місця;

орендувати приміщення, обладнання або програмне забезпечення;

купити послуги для підтримки виробництва, розвивати експортний та інноваційний потенціал;

оплатити витрати, пов'язані з транспортуванням, переїздом або перекваліфікацією.

Як зареєструватися

Реєстрація для отримання грантів триватиме до 10 березня 2024 року і доступна за посиланням. Сама процедура реєстрації відбувається так:

претенденти подають заявку на порталі Українського фонду стартапів;

Український фонд стартапів вивчає заявки на відповідність вимогам і повноту інформації;

незалежні експерти оцінюють заявки та інтерв'ю з кандидатами, які увійдуть до короткого списку топ-25;

Фонд стартапів запросить потенційних переможців на співбесіду;

Фонд підтверджує надану претендентами інформацію та підписує грантові угоди.

Попередньо, гранти будуть виплачені 20 переможцям.

Зазначимо також, що програма EU4Business співфінансується Євросоюзом та урядом Німеччини.

Раніше доктор економічних наук Андрій Ділгач розповів Фокусу, чому для бізнесу дуже важлива ідея. Також нагадаємо, що нещодавно українцям дозволили купувати в іпотеку не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.