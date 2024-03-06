Блокада українсько-польського кордону має як емоційні, так і економічні наслідки. Як протести у Польщі впливають на продуктові ціни в Україні і чи буде дешевше, розбирався Фокус.

На тлі продовження блокади кордону на українських прилавках уже подешевшали соняшникова олія та цукор. Це викликано як блокадою, так і розширенням виробництва цукрових буряків та олії. Вітчизняні переробні заводи розраховували на експорт, але тепер все лишається в Україні, тому ціни пішли вниз. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Кінець польського імпорту. Що буде з цінами харчів у магазинах через блокаду кордону в Польщі".

На думку експертки Світового Банку Оксани Руженкової, до початку літа всі шанси подешевшати ще на 10% мають яйця, цукор, соняшникова олія, з великою вірогідністю — куряче м'ясо та продукти з нього. А ось молочка не подешевшає. "Є складнощі з поголів'ям — воно скорочується, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — Упаковка дорожчає, електроенергія і логістика не подешевшали. Може просісти в цінах хіба що самий ходовий сегмент молочки в поліетиленових пакетах і не більше ніж на 3%".

В цінах може просісти хіба що самий ходовий сегмент молочки в поліетиленових пакетах Фото: УНІАН

Водночас директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звертає увагу, що зростання цін на молоко зараз сповільнилося, а зупинка цього зростання на нас очікує у квітні. В березні продукти ще дорожчатимуть через певний дефіцит молоко-сировини, яку зараз складно завозити від постачальників із Польщі.

Про те, що дешевшати молочна продукція не збирається, кажуть і в Асоціації виробників молока. Генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк розповіла нещодавно, що факторів значного дешевшання молочної продукції наразі немає, тому ціни на молочні продукти можуть зростати у 2024 році.

Факторів значного дешевшання молочної продукції наразі немає, тому ціни на молочні продукти можуть зростати у 2024 році

"Вартість молочних продуктів на поличках вітчизняних магазинів в 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросла на 7-10% (що є в межах інфляції), найбільше подорожчало вершкове масло — на 40%. Одна із причин подорожчання — суттєвий дефіцит молока-сировини, внаслідок чого середньорічна закупівельна ціна на молоко-сировину піднялася на 14% проти 2022-го. Підвищення цін на виробничі ресурси (паливо-мастильні матеріли, добрива, електроенергію, ветпрепарати, насіння, засоби захисту рослин, с/г техніку і комплектуючі і т.д.) значно збільшило собівартість молока-сировини. Враховуючи ситуацію в галузі, ціни на молоко та молочні продукти можуть зростати і впродовж 2024 року. Крок зростання складе до 10%", — повідомила Ганна Лавренюк.

Враховуючи ситуацію в галузі, ціни на молоко та молочні продукти можуть зростати і надалі Фото: УНИАН

Щодо інших продуктів, то, за словами Пендзина, навесні в Україні відновиться подорожчання яєць через те, що зростуть ціни на комбікорм для птахів. Втім, якогось серйозного коливання цін експерт не прогнозує та каже, що вартість українських продуктів майже не зміниться, тоді як імпортні можуть подорожчати. "Серйозних причин для росту цін на ті товари, якими ми повністю себе забезпечуємо, немає, — каже експерт. — З овочами проблем не буде. Ми посадили багато цибулі, моркви, тож на велике зростання цін не очікуємо. Імпорт, який створював конкуренцію вітчизняному виробнику, продаватиметься за тими ж цінами, що й раніше".

Нагадаємо, що експерти пояснювали, чому українцям не загрожує подорожчання продуктів через блокаду кордону.

Раніше Фокус писав про можливі наслідки заборони імпорту польської молочки.