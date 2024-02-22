Польська блокада спровокує подорожчання продуктів в Україні: чим варто запастися зараз

Протести польських фермерів змушують операторів до пошуку альтернативних маршрутів постачання, але й витрати на логістику теж збільшуються.

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Через блокаду пунктів пропуску на польському кордоні, операторам доводиться підшуковувати альтернативні маршрути постачання продукції до України. Через це вартість кожного рейсу збільшується на 600-1 000 євро. Про це агентству "Укрінформ" розповіли в Асоціації ритейлерів України (RAU).

На фоні цін проблем в Асоціації прогнозують подорожчання низки товарів для українських споживачів. Підкреслюється, що критичною є ситуація для мереж, які займаються імпортом продукції, та завозять овочі, фрукти, рибу, крупи та молочні продукти.Через проблеми з логістикою компаніям важко забезпечити відповідний температурний режим для того, аби зберегти продукцію.

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"Ситуація набуває критичного масштабу, адже загальний час очікування на перетин кордону у деяких випадках досягає місяця. Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на два-три дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600−1000 євро. Невідворотно, це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів", — пояснили в Асоціації ритейлерів України.

До того ж в українських виробників виникла проблема з дефіцитом важливих компонентів, обладнання чи упаковки, доставку яких замовляли з-за кордону. Відповідно, з українського ринку можуть зникнути деякі товари, з огляду на важливість цих імпортних елементів.

"Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 мільйонів гривень щотижня", — наголошують у RAU.

Блокада кордону

Нагадаємо, з 9 лютого на кордоні з Польщею триває 30-денний страйк, який організували польські перевізники. 20 числа поляки посилили блокаду на кордоні з Україною. Учасники протестів заблокували залізничні колії біля пункту пропуску "Медика — Шегині", розкрили вантажний вагон і висипали з нього зерно. Українську продукцію, яку знищили поляки, мали доставити до Німеччини транзитом через Польщу.

Президент Польщі Анджей Дуда 21 лютого пояснив, чому польські фермери зважилися на протести. На його думку, "люди бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу".

"Важко не зрозуміти, що вони бояться за свої засоби до існування", — сказав глава держави.

Водночас глава України Володимир Зеленський того ж дня запропонував Анджею Дуді та польському прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні та розв'язати питання з протестами.

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До слова, користувачі соцмереж раніше помітили, що в блокаді українського кордону бере участь поляк Пьотр Панасюк. Чоловік є у базі "Миротворця" і підтримує дії ВС РФ в Україні.