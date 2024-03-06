$10 млрд за місяць: доходи РФ від продажу нафти і газу зросли на 80%, — ЗМІ (інфографіка)

За словами журналістів, надходження до бюджету РФ від податків за продаж нафти і газу минулого місяця становили 945,6 млрд рублів. Нафтогазовий сектор забезпечує ключове джерело доходу для скарбниці.

Незважаючи на санкції Заходу, доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому підскочили більш ніж на 80% порівняно з показниками за лютий 2023 року. Вони перевищили 10 мільярдів доларів через вищі ціни, про що пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що надходження до бюджету РФ від податків за продаж нафти й газу минулого місяця становили 945,6 млрд рублів. Дані розраховані з використанням ціни на продукт марки Urals. Це основний експортний продукт РФ, який продається за 65 доларів за барель.

За словами журналістів, нафтогазовий сектор Росії забезпечує ключове джерело доходу для національної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат унаслідок вторгнення в Україну.

Доходи Росії від продажу нафти і газу Фото: Bloomberg

Також повідомляється, що у Кремля є можливість збільшувати виплати працівникам державного сектору.

У матеріалі йдеться про те, що Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" запровадили ціновий ліміт у 60 доларів за барель на нафтові вантажі Кремля.

Однак, як повідомляється, Москва обмежила вплив цінової стелі, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з покупцями і посередниками поза Заходом. Тоді Штати та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінових обмежень, запровадивши санкції щодо кількох суден і трейдерів за порушення раніше встановлених обмежень.

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, що найбільший виробник РФ залишився без заробітку через санкції. За інформацією журналістів, у 2023 році прибуток найбільшої алмазодобувної компанії у світі "Алроса" знизився до 925 мільйонів доларів.