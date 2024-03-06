Пенсії у 2024 році: скільки потрібно страхового стажу для виходу на відпочинок

Наразі вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Якщо такого стажу немає — доведеться чекати до 63-65 років.

У 2024 році вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті громадяни України, які накопичили не менше 31 року страхового стажу. Про це пише NV.

Так, у 2024 році в Україні змінилися вимоги до тривалості страхового стажу. Зараз вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Якщо такого стажу немає, то доведеться чекати до 63 — 65 років.

Скільки необхідно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році:

• у 60 років — від 31 року стажу;

• у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

• у 65 років — від 15 до 21 року.

Якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15−20 років, то вона не має права на пенсійні виплати. Такому громадянину призначається так звана соціальна пенсія за віком. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Нагадаємо, з 1 березня відбулася індексація пенсійних виплат, у результаті чого вони збільшилися на 8%. Але підвищення стосується не всіх пенсіонерів.

Раніше у Пенсійному фонді повідомили, що деякі пенсіонери одночасно можуть отримати шість пенсійних виплат. Це стосується тих громадян, які планують виїхати на постійне місце проживання за кордон.