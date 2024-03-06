Через загрозу американських санкцій: термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес з РФ, призвели до охолодження турецько-російської торгівлі.

У світлі зростаючого тиску США на російський нафтовий ринок один із терміналів у Туреччині припиняє приймання палива з РФ. Він розташований у південно-східній провінції Хатай і перебуває під управлінням компанії Global Terminal Services (GTS). Про це повідомляє видання AOG.

За даними джерела, GTS вирішила розірвати всі можливі зв'язки з російською нафтою.

"Компанія заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть якщо не буде порушень будь-яких законів, правил або санкцій, вона не прийматиме жодних продуктів російського походження або будь-яких продуктів, завантажених із російських портів, як додатковий захід до чинних санкційних правил", — передають у джерелі.

Також у заяві наголошується, що всі попередні транзакції були проведені в суворій відповідності до санкцій, включно з обмеженнями цін, встановленими G7.

Журналісти зазначають, що нова стратегія GTS є додатковим кроком з ліквідації наслідків діяльності, яка перебуває поза її сферою впливу і контролю.

Зазначимо, що незважаючи на санкції та важкий економічний стан РФ, у країні протягом 11 місяців 2023 року, за інформацією агентства Bloomberg, пробурили нафтовидобувних свердловин на загальну глибину 28 100 кілометрів. Зазначається, що зростання активності збіглося з відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти, що виразно демонструє, як промисловість викопного палива в країні стала ключовим джерелом коштів, які потім використовують ЗС РФ для війни проти України.

ЗМІ 13 лютого повідомляли, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.