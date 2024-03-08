Майже на 1000 гривень більше: як зміняться мінімальна зарплата та податки з 1 квітня

Внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи українців, а з ними — розмір виплат на майбутню пенсію, пояснили податківці.

Внаслідок квітневого зростання рівня мінімальної заробітної плати (МЗП), українці отримуватимуть на 1 тис. грн вищу зарплату. Паралельно зростуть соціальні відрахування та податки, які платять підприємці. Про зміни, які торкнуться більшості громадян України, розповіли на порталі Державної податкової служби.

У дописі вказали, що рівень мінімалки підвищується, оскільки ці зміни закладені у Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", прийнятий у листопаді 2023 року.

Мінімальна заробітна плата 2024 — як зміниться у квітні

У законі про держбюджет вказано, що рівень мінімалки зросте з 1 квітня 2024 року і становитиме 8 тис. грн. Сума — на 900 грн більша за попереднє підвищення, яке відбулось 1 січня (7 100 грн).

Разом з мінімалкою, у 2024 зріс мінімальний прожитковий мінімум на працездатну людину — 3 028 грн. Це число не змінюватиметься протягом року, наголосили податківці (у 2023 році — це було 2 684 грн).

Єдиний страховий внесок у 2024 році

Єдиний страховий внесок (ЄСВ) залежить від розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня ЄСВ, тобто відрахування на майбутню пенсію, становитиме 1 760 грн — це на 200 грн більше, ніж відраховували з 1 січня (1 562 грн).

Також змінився показник "максимальна база нарахування ЄСВ", який дорівнює 15 МЗП. Цей показник протягом 2024 року змінюється двічі:

у І кварталі — це 106 500 грн (з 1 січня);

у ІІ кварталі — 120 000 грн. (з 1 квітня). Після останнього зростання максимальна база нарахування ЄСВ, тобто максимальний дохід для нарахування ЄСВ, не змінюватиметься до кінця року.

Податки 2024 — що очікує підприємців та не підприємців

Податки для підприємців. З 1 квітня також зміниться розмір податків, які сплачують фізичні особи-підприємці (ФОП). Ставка єдиного податку залежить від групи і від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО):

І група — 302,80 грн (до 10% ПМПО);

ІІ група — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ група — не залежить від МЗП (5% доходу або 3% доходу "плюс" податок на додану вартість).

Щоб відповідати певним групам платників податку, ФОП повинні не виходити за граничні обсяги доходу, які залежать від МЗП:

І група — 1 185 700 грн (167 мінімалок);

ІІ група — 5 921 400 грн (834 мінімалок);

ІІІ група — 8 285 700 грн (1167 мінімалок).

Податки для громадян — не підприємців. Податкова соціальна пільга (ПСП) надається людям з граничним розміром доходу 4240 грн. Зазначимо, ПСП дозволяє громадянам (не підприємцям) платити менше податку на доходи фізичних осіб. Станом на 1 січня розмір граничного доходу обчислюється за формулою — ПМПО*1,4 та округлений до 10 грн.

Розмір податкової пільги:

базова — 1 514 грн;

підвищена 150% (якщо двоє дітей) — 2 271 грн;

підвищена 200% (якщо більш як двоє дітей) — 3 028 грн.

Зазначимо, раніше Фокус писав про зміну розміру пенсій, яка очікує українців у 2024 році. Пенсії також "прив'язані" до мінімалки: вони зросли з 1 січня та збільшаться з 1 квітня. Крім того, у НБУ розповіли про прибутки, які отримали українські банки протягом 2023 року. Згідно з даними Нацбанку, — це майже 90 млрд грн.

Нагадуємо, економічний оглядач оцінив, у якому стані буде економіка РФ у 2024 році — чи варто очікувати, що стане гірше.