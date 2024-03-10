У Польщі анонсували нову акцію протесту проти агроімпорту з України

Партія "Право і справедливість" має намір 18 травня провести масштабний захід у Варшаві. Протестувальники мають намір змусити Сейм ухвалити резолюцію на ембарго українського зерна.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що політсила готує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві. За словами політика, акція проводиться з метою змусити Сейм ухвалити резолюцію про ембарго на українську агропродукцію. Про це повідомляє Polsat News.

"Більшість із вас знають, що фермери підготували проєкт парламентської резолюції зі своїми основними вимогами — відмова від "Зеленої угоди", блокування імпорту зі Сходу. Ця резолюція перебуває в "морозильній камері" парламенту", — сказав Качинський.

Він додав, що до порядку денного буде включено резолюцію про ембарго на українське зерно навіть у тому випадку, якщо до цього дня буде скасовано європейську стратегію "Зелений курс", яка передбачає досягнення нульових вуглецевих викидів до 2050 року.

Протести в Польщі

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали масштабні протести й блокаду переїздів на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої агропродукції з України та підтримати національних сільгоспвиробників.

Попри зусилля польського уряду врегулювати ситуацію, голова Асоціації незалежних сільгоспвиробників Польщі "Солідарність" Томаш Обшанський заявив, що діалог аграріїв із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском нічим не закінчився. За його словами, глава уряду заявив, що в нього "зв'язані руки й він нічого не може зробити".

У результаті невдалого діалогу польські аграрії пообіцяли провести чергову акцію протесту на всій території країни 20 березня. Водночас Обшанський додав, що протести триватимуть, до того ж не тільки в Польщі, а й в інших європейських країнах, оскільки європейські фермери виявляють солідарність.