Підвищення більше не буде: в Україні "заморозили" деякі пенсійні виплати

З 1 березня 2024 року набули чинності зміни, згідно з якими пенсійні виплати деяких громадян не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.

В Україні вирішили обмежити пенсійні виплати деяким громадянам у 2024 році. При цьому їм перерахували пенсію в рамках масштабної індексації, яка почалася 1 березня. Про це пише видання "На пенсії".

Кому з українців заморозили пенсійні виплати

Як сказано в публікації, Кабмін України своєю постановою №185 затвердив порядок здійснення індексації пенсій. Також було внесено правки в попередні рішення уряду.

Зокрема, було змінено постанову №656 від 2010 року. Так, у першому пункті документа було встановлено обсяг мінімальних пенсійних виплат для ветеранів війни. Раніше виплати рахували у відсотках від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2024 року запрацювали зміни, згідно з якими тепер виплати вже не будуть прив'язані до рівня прожиткового мінімуму. В уряді вирішили, що розмір сум не змінюватиметься для таких категорій громадян:

осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 15,347 тисячі гривень (+1 742,5 гривні), тоді як до 1 березня було 13,604 тисячі гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 12,396 тисячі гривень (+1 407,75 гривні) — 10,988 тисячі гривень до 1 березня;

особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 8,5 тисячі гривень (+965,2 гривні) — було 7,534 тисячі гривень;

учасники бойових дій — 4 958 гривень (+562,7 гривні) — було 4,395 тисячі гривень.

Тобто, коли прожитковий мінімум змінюватиметься, виплати громадян не збільшаться, оскільки Кабмін обмежив зростання виплат.

"Фактично ці виплати з 1 березня зросли так, немов враховано, що прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, як і мало бути. Прибавка виглядає досить солідно. Однак коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, ці виплати вже не зміняться. Таким чином, уряд заздалегідь заморозив ці розміри", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 26 лютого міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що забезпечувати своєчасну виплату зарплат і пенсій громадянам Україна зможе до кінця першого півріччя 2024 року. За його словами, для України дуже важливо отримати фінансову допомогу від партнерів, інакше — бюджетні проблеми стануть відчутними для всіх. Також Фокус пояснював, як українцям ще до виходу на пенсію дізнатися, скільки платитиме держава.