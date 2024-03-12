В Україні збільшується кількість ФОПів. У Верховні Раді кажуть, що так громадяни ухиляються від оподаткування і мобілізації, адже ФОПи не зобов'язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від них постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що збільшення кількості підприємців в Україні не пов'язане зі зростанням економіки. На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОПів у країні пов'язане зі спробою ухилення від оподаткування і намаганням обійти мобілізаційні процеси, адже такі громадяни не зобов'язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від людей постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу. Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Мені, як провладному політикові, легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОП… Належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОП значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постановку на облік у ТЦК під час найму", — сказав Данило Гетманцев.

Фокус зібрав експертні думки юристів та економістів щодо ситуації зі зростанням кількості зареєстрованих ФОПів в Україні.

Мобілізація на реєстрацію нових ФОПів, на думку експертів, не впливає Фото: УНІАН

Працювати на себе: чому українці масово реєструють ФОПи

Як розповіла Фокусу Дарина Старовойтова, адвокатка, медіаторка, партнерка АО "Verity group", кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців пов’язана із зростанням кількості охочих змінити статус із "найманого працівника" на роботу "на себе", або фрилансерів, які працюють онлайн, наприклад, в ІТ-сфері. І роблять вони це з декількох причин, серед яких — гранти, гнучкий графік та можливості для розвитку.

"Найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року стали: роздрібна торгівля, IT, надання інших індивідуальних послуг, оптова торгівля. Мати власний бізнес зараз модно і вигідно, тим паче, є багато можливостей для розвитку. Про це свідчить, зокрема, і зростання платформ з онлайн-покупками. ФОП — це про фінансову незалежність, гнучкість власного графіку, можливість отримати гранти на власну справу тощо. При цьому, щоб відкрити ФОП, зараз не потрібно залучати фахівців: це можна зробити за допомогою порталу "Дія" за пів години", — розповіла адвокатка.

Мати власний бізнес зараз модно і вигідно, тим паче, є багато можливостей для розвитку, зазначають експерти

А ось мобілізація на реєстрацію нових ФОПів, на думку Дарини Старовойтової, не впливає.

"Не впевнена, адже єдиний варіант відстрочки для ФОПа — це виконання оборонних замовлень, які необхідні для забезпечення обороноздатності України. І це стосується лише тих підприємців, які мають офіційні договори з державними замовниками", — пояснює експертка.

ФОПи в Україні можуть використовуватись для оптимізації податкового навантаження

Водночас ФОПи дійсно використовуються для оптимізації податкового навантаження, адже статус ФОП дозволяє сплачувати податки в розмірі меншому, ніж встановлено для юридичних осіб. Наприклад, якщо ФОП на спрощеній системі, то він сплачує ЄСВ та єдиний податок (який залежить від групи, на третій групі це 5% від доходу).

Як зазначила нещодавно у коментарі Фокусу податкова консультантка Олександра Томашевська, податкове навантаження ФОП, порівняно з наявним в Україні податковим навантаженням на зарплату, відрізняється у 8 разів, або на 800%, що є дуже вигідно для роботодавця. "Податок з виплати у розмірі 100 000 грн для ФОП складе 5% або 5000 грн, для "білого" роботодавця загальні податки, нараховані і утримані, складуть 41 500 грн. Тому робота з працівником, що є ФОП, супервигідна", — пояснила експертка.

Керівний партнер АО "Evrika Law", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков каже, що за 2023 рік підприємницькою діяльністю вирішили займатися понад 300 тисяч нових ФОПів, а одним із пояснень зростання кількості ФОПів Шабельніков називає значну кількість грантових пропозицій, що дають змогу вести бізнес, збільшувати кількість робочих місць та, відповідно, надходження до бюджету.

Проте тенденцію збільшення кількості підприємців у країні експерти не пов’язують з відновленням економіки.

Статус ФОП дозволяє сплачувати податки в розмірі меншому, ніж встановлено для юридичних осіб Фото: УНІАН

"Швидше, це пов'язано зі способом уникнення надмірного оподаткування, оскільки фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку 1 та 2 груп, не сплачують військовий збір з мінімальної заробітної плати. Але як тоді кількість ФОП впливає на ухилення від постановки на облік в ТЦК? Фізичні особи-підприємці наразі не мають права на відстрочку під час мобілізації. Це ж саме стосується і найманих працівників таких ФОПів. Можливо, йдеться про отримання теоретичної відстрочки за рахунок оформлення договорів з держзамовниками щодо виробництва товарів та надання послуг, що сприятимуть покращенню обороноздатності країни. Також вагомою причиною може бути звільнення мобілізованих ФОПів від оподаткування. Адже коли підприємця призивають до лав Збройних сил, припиняти свою діяльність за законом він не зобов’язаний. Але такий ФОП отримує привілеї від держави у вигляді звільнення від сплати ПДФО, єдиного соціального внеску (за себе), єдиного податку, та може не подавати звітність", — пояснив у коментарі Фокусу Андрій Шабельніков.

Головною причиною зростання кількості реєстрації фізичних осіб-підприємців є економічна криза Фото: УНІАН

Проблеми мотивують: як економічна криза спонукає громадян ставати підприємцями

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський вважає головною причиною зростання кількості реєстрації фізичних осіб-підприємців економічну кризу.

"Головна причина в тому, що коли в країні трапляється економічна криза, то значна кількість людей опиняються без роботи, і з них багато хто намагається вижити через самозайнятість, створення якогось мікропідприємства. Це нормальна ситуація і, власне кажучи, одна з функцій такого мікробізнесу в економіці — це якраз те, що він в таких випадках абсорбує робочу силу, не потребуючи при цьому державних видатків, і люди ці зайняті продуктивною працею — не сидять на допомозі, а працюють на ринок, надають послуги і виробляють товари, які потрібні іншим. На жаль, я поки не можу навести статистичний графік, адже, як виявилося, статистика в нас є лише з 2010 року, тож треба робити окремий запит для того, щоби будувати справжній графік, тому поки що ми цього не зробили, але зробимо", — сказав він у розмові з Фокусом.

Фізичні особи-підприємці наразі не мають права на відстрочку під час мобілізації. Це ж саме стосується і найманих працівників таких ФОПів

Тож, за відсутності відповідної статистики, каже експерт, доволі складно стверджувати, якою мірою це пов'язано саме з оптимізацією податків чи спробами ухилитися від мобілізації, адже принаймні не лише це є причинами тенденції зростання реєстрацій підприємницької діяльності.

Володимир Дубровський також має сумніви щодо репрезентативності даних і, відповідно, висновків голови фінансового комітету Верховної Ради.

За відсутності збільшення розміру податків, які мають сплачувати ФОПи, то їх кількість надалі в Україні буде зростати Фото: УНІАН

"Спроба знищити "спрощенку" загнала в тінь два мільйони працівників"

На думку адвокатки Дарини Старовойтової, якщо не буде збільшено розмір податків, які мають сплачувати ФОПи, то їх кількість надалі в Україні буде зростати.

Хвиля створення нових ФОПів не спадатиме, але може уповільнитись, зокрема, через ситуацією з безробіттям в Україні

Отже, хвиля створення нових ФОПів не спадатиме, але може уповільнитись, зокрема, через ситуацією з безробіттям в Україні.

"Безробіття значно зменшилося, але все ж таки продовжує бути високим, і є багато внутрішньо переміщених осіб, які вимушені собі шукати якусь іншу долю в інших місцях. Думаю, що це буде тривати, але уповільненим темпом, тому що, з одного боку, питання стоїть не настільки гостро, з іншого, те, що вступила в силу тотальна фіскалізація, принаймні 2 і 3 групи спрощеної системи, — це буде відштовхувати від легальної роботи і, можливо, навіть заганяти в тінь тих, хто до того працював легально", — зауважив Володимир Дубровський. За його словами, за даними Держстату, напередодні великої війни, у 2021 році, майже 1 млн людей працювали неофіційно, але не за наймом, тобто були або самозайнятими, або нелегальними мікропідприємцями.

"На жаль, це спідставно з кількістю тих ФОПів, які працюють легально. Їх десь близько 2 млн. З них насправді не всі працюють. Там треба рахувати тільки тих, хто здає податкову звітність. Таких десь 1,5 млн. Це цілком співставні речі. Попередня спроба знищити "спрощенку" за часів Азарова загнала в тінь близько 2 млн легальних робочих місць, тобто було втрачено 2,2 млн робочих місць, а з'явилося в інших секторах десь 300-400 тисяч. Відтоді ті люди, якщо не залишили Україну взагалі, працюють в тіні і це, на жаль, дуже поширене явище", — пояснив Дубровський.