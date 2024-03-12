У Москві знову рахують прибуток: експорт нафти з РФ досяг рекордних показників

За інформацією журналістів, валова вартість поставок сирої нафти РФ збільшилася до 1,86 мільярда доларів, незважаючи на міжнародні санкції.

Російський морський експорт нафти зріс до найвищого рівня за рік. Як пише 12 березня агентство Bloomberg, у портах тепер відвантажують по 590 мільйона барелів "чорного золота" на добу.

Як Росія наростила експорт нафти

Зазначається, що росіяни наростили обсяги одразу після того, як пообіцяли, що підтримуватимуть зусилля ОПЕК+ щодо запобігання глобальному профіциту та підтримки цін за допомогою обмеження видобутку нафти.

Як сказано в публікації, тижневий видобуток був на 420 тисяч барелів на добу вищим за зобов'язання Росії перед партнерами на перший квартал 2024 року. Тим часом середній чотиритижневий показник перевищив цільовий на 80 тисяч барелів на добу. Валова вартість поставок сирої нафти перебуває на максимальних показниках уперше з жовтня. За даними агентства, вона за останні сім днів збільшилася до 1,86 мільярда доларів, незважаючи на міжнародні санкції.

"Постачання російської нафти морським шляхом за тиждень до 10 березня зросли до 3,7 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником з початку року", — пише Bloomberg.

Морські перевезення нафти з РФ за тиждень до 10 березня зросли до 3,7 мільйона барелів на добу Фото: Bloomberg

Як стверджують журналісти, протягом минулого тижня в тихоокеанському порту Козьміно нафтою завантажили одразу 11 танкерів. Також відновилися поставки нафти марки Sokol, яку доставляють човниковими танкерами в Китай на нафтопереробні підприємства.

Росія заборонила експорт нафтопродуктів: до чого тут Україна

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що за допомогою ембарго на експорт нафтопродуктів у Москві хочуть знизити тиск на постачальників палива, а нафтопереробні заводи (НПЗ) зможуть провести ремонтні роботи та відновити потужності після атак дронів України.

Як зазначили в британському відомстві, НПЗ Росії країни агресора дійсно постраждали внаслідок масованих ударів українських безпілотників. Їхній ремонт буде тривалим, оскільки через санкції доставити запчастини в РФ дуже складно.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, термінал у Туреччині перестав приймати нафту з РФ. За інформацією журналістів, це сталося після того, як США пригрозили запровадити санкції проти фінансових компаній, які ведуть бізнес із РФ. Тому активність турецько-російської торгівлі дещо знизилася.