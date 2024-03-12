Якщо відмовитися від "Пакунку малюка": яку компенсацію виплатять батькам у 2024 році

За інформацією департамента соціального захисту Дніпропетровської ОВА, українці, які стали батьками, замість боксу з найнеобхіднішими предметами для немовляти можуть оформити грошову компенсацію, яка у 2024 році становить понад сім тисяч гривень.

Кожній українській родині, в якій народжується немовля, держава надає так званий "Пакунок малюка". Це набір, у якому є понад 90 предметів та засобів, які дуже потрібні батькам, що доглядати дитину у перші місяці після народження. Водночас батьки також можуть оформити грошову компенсацію вартості бебі-бокса і, як повідомили 12 березня у департаменті соціального захисту Дніпропетровської ОВА, у 2024 році розмір компенсації складає 7 689 гривень.

"Виплата є одноразовою. Кошти батькам нараховують на спеціальний рахунок. Їх можна витратити на придбання дитячих товарів. Наприклад, купити засоби гігієни, одяг та взуття, іграшки, ходунки, візочки", – розповіла директорка департаменту Олена Кришень.

Як оформити виплату у 2024 році

Для цього один з батьків має звернутися до підрозділу соцзахисту або в центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Подати заяву можна також і онлайн – на державному порталі "Дія".

Однак українські родини, в яких народилися діти, можуть також отримати й підтримку у вигляді "Пакунку малюка". У 2024 році батькам безплатно надають наступні предмети:

одноразові підгузки різних розмірів;

вологі серветки;

пелюшки;

шапочки та боді для немовляти;

штани-повзунки й шкарпетки;

термометр для води;

дитячі манікюрні ножиці;

ковдри;

матрац.

Склад бебі-боксу переглядають кожні чотири роки. Останні зміни відбулися у 2024 році, коли до вмісту додали багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг, збільшили розмір пледа-ковдри для зручнішого використання. Новий склад розробляли з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ. Загалом у бебі-боксі є понад 90 предметів.

Виплати при народженні дитини: яка сума допомоги у 2024 році

Державна грошова допомога у 2024 році — 41 280 гривень, але її виплачують частинами. Так, спочатку батькам виплачують 10 320 гривень, після чого суму, яка залишилася, виплачуватимуть рівними частинами впродовж 36 місяців. Тобто, у цей період українцям щомісяця надаватимуть по 800 гривень.\

Нагадаємо, раніше Фокус детально розповідав про те, які ще виплати держава надає родинам з дітьми та які суми отримують українці. Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році в Україні 2024 року змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має сплачувати 1 598 гривень.