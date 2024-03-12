Перший платіж надійде вже у березні: Україна отримає 6 млрд євро допомоги від ЄС

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, відповідні кошти забезпечить покриття поточних потреб державного бюджету країни впродовж березня та квітня 2024 року.

У вівторок, 12 березня, Київ та Європейський Союз підписали угоду про перехідне фінансування для України, обсяг якого складає 6 мільярдів євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

За інформацією відомства, підписантами від української сторони виступили міністр фінансів Сергій Марченко, перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко й голова Національного банку Андрій Пишний.

Перший платіж надійде до бюджету України вже у березні

Як уточнили у Міністерстві фінансів, очікується, що перший платіж обсягом в 4,5 мільярдів євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.

Україна отримає решту цієї суми, яка складає 1,5 млрд євро, у квітні 2024 року після того, як Європейська Комісія оцінить досягнуті індикатори.

"У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо", — йдеться у повідомленні.

Після затвердження Україною плану для Ukraine Facility, очікується, що 1,9 млрд євро безумовного фінансування буде спрямовано до державного бюджету.

Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у відповідному плані.

"Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року", — додала міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що адміністрація президента Сполучених Штатів у вівторок, 12 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів.

Крім того, 7 березня стало відомо, що Норвегія приєднується до закупівлі 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

Раніше Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 330 мільйонів доларів, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Caesar та багато іншого.