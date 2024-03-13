Від 6 до 8 тисяч гривень: в Україні запровадили нову фіндопомогу для дітей

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, щомісячну адресну фінансову допомогу нараховуватимуть дітям віком від 1 до 15 років.

Кабмін України запровадив адресну допомогу, яку виплачуватимуть деяким дітям. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови №674 від 3 серпня 2020 року "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб" і запровадив адресну допомогу дітям загиблих захисників і захисниць України.

Грошову підтримку надаватимуть не тільки тим дітям, батьки яких загинули на полі бою — щомісячні виплати передбачені і для родин захисників або захисниць, які померли від поранень або захворювань, отриманих під час участі у воєнних діях.

Виплати призначать, якщо:

загиблий годувальник не перебував у складі добровольчих формувань територіальних громад;

у загиблого не було страхового стажу, який був би йому необхідний для призначення пенсії за III групою інвалідності — від 1 до 15 років.

Допомога надаватиметься дітям віком від 1 до 15 років. Розмір мінімальної щомісячної виплати становитиме:

7 800 гривень — якщо в сім'ї одна дитина,

6 100 гривень — кожній дитині, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.

Водночас, за словами виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, виплати діти почнуть отримувати з 1 квітня 2024 року.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв'язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців отримають адресну допомогу в підвищених розмірах", — сказав він.

Виплати сім'ям загиблих воїнів у 2024 році

У 2024 році сім'ям загиблих військовослужбовців держава виплачує 15 мільйонів гривень. У законі про спецзахист військових ідеться про те, що фінансова допомога передбачена батькам, одному з подружжя, який не одружився вдруге, дітям, які не досягли повноліття, та утриманцям.

Водночас держава відмовить у виплаті, якщо загибель або смерть є:

наслідками вчинення загиблим кримінального або адміністративного правопорушення;

наслідками вчинення загиблим дій у стані сп'яніння;

наслідками умисного заподіяння ушкодження, самогубства.

Нагадаємо, військовослужбовцям, які воюють з росіянами на передовій, планують платити до 200 тисяч гривень щомісяця. Народний депутат Руслан Горбенко пояснив, як можна реалізувати цю ідею з урахуванням того, що в державному бюджеті є дефіцит коштів. Тим часом у Києві мобілізованим громадянам почали виплачувати по 30 тисяч гривень одноразової допомоги.