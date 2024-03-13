Грошей побільшає: у Кабміні пообіцяли збільшити зарплати вихователям

Наразі в Міністерстві освіти, за словами заступниці профільного міністра Євгенії Смирнової, є три моделі, які дадуть змогу підвищити оклади українським вихователям.

Вихователям у дитячих садках в Україні підвищуватимуть зарплату. Зараз у Міністерстві освіти розглядають варіанти того, як зробити цю професію більш високооплачуваною. Про це сказала в інтерв'ю Nv.ua заступниця міністра освіти Євгенія Смирнова.

За її словами, є випадки, коли вихователі отримують за свою роботу лише до 3,2 тисячі гривень, хоча середня зарплата вихователя дитсадка в Україні становить 7,9 тисячі гривень. При цьому вони все одно не замислюються над тим, щоб звільнитися з роботи або змінити професію.

"Після розмов із багатьма вихователями та виховательками, методистами, я зрозуміла: у жодній іншій професії ви не знайдете такої віддачі, яку вам дадуть діти. Тому що ти приходиш на своє робоче місце, а тебе обіймають і кажуть, що ти найкраща і найдобріша", — зазначила вона.

Смирнова повідомила, що в Міністерстві освіти зараз розглядають кілька моделей підвищення зарплати дитячим вихователям.

"Попередньо в нас було сім різних моделей підвищення зарплат, зараз із них на столі залишилося три, і ми опрацьовуємо їх уже фінально", — сказала заступниця міністра освіти Євгенія Смирнова.

У яких містах українцям платять найвищі зарплати

Зміни із зарплатами в Україні почалися ще 2023 року і тривають зараз. Так, роботодавці у великих містах країни збільшили зарплати своїм співробітникам у перший же місяць 2024 року. Найпомітніші зміни відбулися в Херсоні, де виплати збільшилися на 1,5 тисячі гривень, порівняно з 2023 роком. На початку 2024 року середні зарплати в місті становлять 22,5 тисячі гривень.

Збільшувалися зарплати також і в інших українських містах. Наприклад:

у Рівному, де запропонована зарплата зросла до 17,3 тисячі гривень;

у Вінниці — 17 тисяч гривень;

у Луцьку — 16,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у 2024 році уряд збирається переглянути зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників. Так, у постанові уряду №1381 сказано, що мінімальний посадовий оклад педагогічного працівника становитиме три мінімальні зарплати. Тим часом економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі наступного року зарплати українців сягнуть довоєнного середнього рівня в 600 доларів.