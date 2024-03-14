Україна відновлює перевезення контейнерів Чорним морем: названо терміни (відео)

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, всі 5 контейнерних терміналів найближчим часом почнуть роботу. А ось залізничні поромні перевезення почнуть функціонувати через кілька місяців.

У найближчі кілька тижнів Україна планує відновити поромні та контейнерні перевезення через порти в Чорному морі. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков під час круглого столу в Центрі економічної стратегії 14 березня.

За його словами, зараз в Україні 5 працюючих контейнерних терміналів і всі вони вже практично готові до того, щоб обробляти контейнерні судна. Робота має розпочатися вже цієї весни.

"Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції, але контейнери для них — це пріоритет, і вони ведуть переговори з потенційними судновласниками, з контейнерними лініями. Сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів ми отримаємо перший захід", — заявив Юрій Васьков.

Крім того, протягом наступних двох місяців, крім автомобільних поромних сполучень, буде відновлено залізничні поромні перевезення.

Окремо заступник міністра інфраструктури додав, що вже практично тиждень український морський коридор почав працювати цілодобово. Найближчим часом обсяги перевезення можуть зрости ще на 20%, проте ключове питання не в цьому, а загалом у відновленні перевезень.

Наприклад, у лютому морський коридор вийшов на рекордні обсяги експорту та імпорту — 8 мільйонів тонн. У березні темпи схожі з попереднім місяцем.

Загалом від початку роботи українського морського коридору ним скористалися тисячі суден, які перевезли вже майже 31 млн тонн.

"Майже досягли рівня зернового коридору, але за значно менший період часу", — підсумував Юрій Васьков.

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Нагадаємо, що ще однією важливою темою є відновлення польотів і того, чи відкриють небо в Україні до завершення бойових дій. Представники авіакомпаній кажуть, що перші рейси можна запустити протягом кількох днів після відновлення авіасполучення, на повноцінний перезапуск діяльності знадобиться щонайменше кілька місяців. Але відновлювати пасажирські авіаперевезення можна тільки після гарантування 100% безпеки польотів.