"Війна коштує грошей": економічне бронювання не зірве мобілізацію в Україні, — нардеп (відео)

За словами народного депутата Дмитра Наталухи, модель економічного бронювання, яку розробляє депутатська група, покликана профінансувати мобілізацію, демобілізацію і ротацію, а не зірвати ці процеси або унеможливити подальший призов.

Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Що це означає і чи не зірве бронювання за гроші процес мобілізації, депутат пояснив в ефірі телеканалу "Київ 24.News".

Наталуха зазначив, що це не новина, бо про це вже говорять з кінця січня 2024 року. І додав, що розмір пропонованого військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу, тож навряд чи маржинальність бізнесу зможе витримати таке навантаження на всі 100% людей, які працюють у тій чи іншій компанії.

"По-перше, на кожному підприємстві, в кожній організації є практично 50% військовозобов’язаних. По-друге, бізнесу заважатимуть його операційні видатки", — пояснив парламентарій.

Щодо моделі економічного бронювання, котру розробляє депутатська група, то вона містить систему балансів, систему стримування противаг. І як зазначив голова комітету, її вже не раз обговорювали і з Генеральним штабом, і з Міністерством оборони,

"Повторю ще раз: ця модель покликана профінансувати мобілізацію, демобілізацію і ротацію, а не зірвати ці процеси або унеможливити подальший призов. Я вважаю, що просування популістичних наративів стосовно того, що підуть воювати тільки бідні, а багаті — ні, не враховують той факт, що на сьогодні війна коштує грошей", — підкреслив Наталуха.

І додав, що наразі ці гроші можна знайти за рахунок збільшення військового збору з українського бізнесу, який таким чином утримує Збройні сили України.

Економічне бронювання — що відомо

Нагадаємо, що на сьогодні існують дві моделі економічного бронювання. Як уже пояснював Наталуха, одна модель народилася в Офісі президента, і це — про 35 тисяч.

"Інша модель — це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв", — зазначив нардеп.

За словами Наталухи, ці дві базові моделі відрізняються тим, що в першій моделі вона не поширюватиметься на фізосіб — підприємців. Крім того, там лише частина коштів, оскільки це заробітна плата, тому десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ.

"Щодо нашої моделі, гадаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований відповідний законопроєкт у Верховній Раді. До речі, він не буде стосуватися законопроєкту про мобілізацію", — сказав Наталуха.

При цьому він наголосив, що філософія моделі парламентського комітету полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації, а значить пришвидшить і ротацію, і демобілізацію бійців.

"Наша ціль — це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", — сказав депутат.

Крім того, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що голова РНБО України Олексій Данілов заявив, що в основі закону про мобілізацію має бути закладений принцип справедливості: ті, хто зараз на фронті, потребують відпочинку.

Також повідомлялося, що в Раді розповіли, чи заборонять ухильникам керувати автомобілями.