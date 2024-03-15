На Хмельницькій АЕС зупинився енергоблок: що трапилося

Як пояснили фахівці "Енергоатому", наразі є проблемні моменти з обладнанням турбіни, що виробляє електроенергію, а не з реактором, тобто це не аварійна ситуація.

У четвер, 14 березня, стало відомо, що на Хмельницькій АЕС відбулося відключення другого енергоблоку. Про те, що сталося на станції, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" на офіційній сторінці у Facebook.

Попри фейки російських пропагандистів про американське паливо чи аварійну ситуацію, в "Енергоатомі" повідомили, що 13 березня сталося відключення другого енергоблоку від мережі через "коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату з тенденцією збільшення". Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень.

"В умовах профіциту на ринку електроенергії було вирішено відключити турбоагрегат для зʼясування й усунення причини відхилення", — наголошує пресслужба.

Інакше кажучи, є реактор, де паливо гріє воду. Як розповідає спеціаліст "Енергоатому", ця вода утворює пару, яка через парогенератори й системи труб потрапляє та крутить турбіну, що безпосередньо йф виробляє електроенергію. Наразі є проблемні моменти з обладнанням цієї турбіни, а не реактором.

"Тобто жодного стосунку до аварій це не має. Це не аварійна ситуація. Дійсно, там є питання стосовно обладнання. Його просто вивели в ремонт, щоб воно працювало нормально", — пояснив фахівець "Енергоатому".

Як повідомила пресслужба, наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС, усі — на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомляли, що після закінчення шестирічного терміну перебування ядерного палива в усіх шести реакторах окупованої Запорізької АЕС його подальша експлуатація може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. У наслідку може статися радіаційна аварія.