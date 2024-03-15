Популярний в Україні маркетплейс потрапив під слідство Єврокомісії, — WSJ

Як повідомила виконавчий віцепрезидент ЄК Маргрет Вестагер, розслідування перевірить, чи вдалося AliExpress заборонити продаж ризикованих для здоров'я споживачів товарів, особливо для неповнолітніх.

Європейська комісія почала розслідування щодо платформи електронної комерції AliExpress, що належить китайському технологічному гіганту Alibaba. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Причиною розслідування стали можливі порушення європейського законодавства про цифрові послуги (DSA), зокрема звинувачення щодо ефективності управління ризиками та необхідного рівня безпеки відстеження операцій.

Єврокомісія заявила в четвер, 14 березня, що перевірятиме AliExpress щодо можливих порушень DSA в таких сферах, як модерація контенту та опрацювання скарг, прозорість рекламних і рекомендаційних систем, відстеження торговців і доступ до даних дослідників.

У листопаді 2023 року ЄК запросила в AliExpress докладнішу інформацію про заходи, яких вона вживає для захисту споживачів в інтернеті.

"Після офіційного відкриття розслідування комісія продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи допити або перевірки", — заявили в комісії.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Маргрет Вестагер заявила в соцмережі X, що розслідування, зокрема, "перевірить, чи вдалося AliExpress заборонити продаж ризикованих для здоров'я споживачів товарів (наприклад, підроблених ліків, продуктів харчування), особливо для неповнолітніх".

Реакція AliExpress

Маркетплейс, за інформацією видання, повідомив, що не відмовляється співпрацювати з ЄК і запропонує необхідні умови та гарантії відповідності чинним стандартам. Водночас AliExpress підтвердив, що вживає заходів щодо створення безпечних і комфортних умов для всіх споживачів.

Разом з тим, у п'ятницю, 15 березня, AliExpress заявив, що працює з відповідними органами, щоб забезпечити відповідність наявним стандартам.

"AliExpress прагне створити безпечний і відповідний вимогам ринок для всіх споживачів", — відповів WSJ представник компанії.

Європейське законодавство визнає марктеплейс AliExpress як дуже великий за обсягом онлайн-майданчик для реалізації товарів і послуг. Таким чином, компанія підпадає під дію закону ЄС, що регулює цифрові послуги. За інформацією компанії, вона на сьогодні має понад 104,3 мільйона користувачів, які звертаються щомісяця для здійснення покупок.

Маркетплейс в Україні

Відповідна група керуючих компаній AliExpress вважається в Україні міжнародним спонсором війни, оскільки продовжує офіційно працювати на території Росії та сплачувати податки до російського бюджету. За твердженням НАЗК, ця платформа використовується для реалізації товарів, вивезених з окупованої частини України.

Крім того, ще 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що маркетплейс має безпосереднє відношення до оборонного комплексу російського агресора. Так, під час атак у ніч на 22 жовтня війська РФ із північного напрямку запустили два безпілотники невстановленого типу.

"Є уламки, є залишки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress — там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, "з палиць" ліплять цей "літак" і запускають його в бік нашої держави", — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Фокус писав ще восени 2023 року, що Єврокомісія має розглянути варіант послаблення екологічних норм Євро-7. Новий варіант вперше може включити обмеження на викиди жорстких частинок від гальм і шин.