Пенсіонери отримають майже 400 гривень надбавки у квітні: кому піднімуть виплати

У квітні відбудеться зростання мінімальної зарплатні з 7100 до 8000 гривень, у результаті чого збільшать виплати деяким пенсіонерам.

У квітні в деяких категорій українців зростуть виплати. Зокрема, це стосується пенсіонерів, кому понад 65 років та хто має 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків. Детальніше про підвищення розповіло видання "24 Канал".

Виплати таких пенсіонерів не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати. Ця категорія громадян отримала підвищення у січні, тоді пенсія піднялася до 2840 гривень. Натомість у квітні вона зросте до 3200 гривень. Підвищення відбудеться через те, що мінімальна зарплата зросте з 7100 до 8000 гривень.

Крім цього, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього страхового стажу.

Підвищення пенсій у січні: що відомо

У січні мінімальна пенсія зросла до 2361 гривні, а максимальна до 23610 гривень. Натомість виплати за понаднормовий стаж збільшилися до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Також з січня добровільний пенсійний внесок склав 1562 гривні, а доплата самостійним пенсіонерам, які потребують догляду — 944 гривні.

Нагадаємо, в Україні рахуватимуть пенсії по-новому, зокрема виплати складатимуться з двох частин — соціальної (базової), індивідуальної (персональної).

Раніше повідомляли, що для оформлення субсидії, пенсіонерам може знадобиться довідка про доходи. Цей документ можна отримати онлайн або офлайн.