Отримають не всі члени родини: кому можуть призначити пенсію через втрату годувальника

Деякі громадяни можуть отримати соціальну допомогу від держави. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму.

Деякі українці можуть отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Видання "24 Канал" розповіло, кому її можуть призначити.

Непрацездатні родичі померлого, які перебували на його утриманні, можуть отримати пенсію через втрату годувальника. Йдеться про:

чоловіка чи дружину, батька, матір, якщо ті є особами з інвалідністю або досягли 65-річного віку;

дітей, які стали особами з інвалідністю до 18 років;

дітей, які навчаються, проте, яким не більше 23 років;

дітей-сиріт до 23 років;

дружину чи чоловіка, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся годувальника, які не працюють та доглядають за дитиною годувальника до досягнення 8-річного років.

Така пенсія призначається дітям, незалежно від того, чи вони перебували на утриманні померлого.

Також громадяни, що досягли пенсійного віку, проте не мають достатньої кількості страхового стажу, можуть отримати соціальну пенсію, яка поділяється на три види:

за віком — призначається тим, хто досяг пенсійного віку, проте не отримав достатньої кількості трудового стажу;

за станом здоров’я — призначається людям з інвалідністю І та ІІ груп, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю ІІІ групи, що не мають трудового стажу;

за втратою годувальника — призначається неповнолітнім дітям до 18-річного віку та студентам очних відділень університетів до 23-річного віку, якщо вони залишилися без одного чи обох батьків.

Розмір соціальної допомоги та як її оформити

Розмір такої допомоги залежить від прожиткового мінімуму. В 2024 році соціальна пенсія становить 2361 гривню. Для її оформлення потрібно звернутися до органів соцзахисту та надати наступні документи:

заяву;

паспорт і документ, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідку ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи й майновий стан за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна.

Нагадаємо, в Україні по-новому проводитимуть розрахунок пенсій. Зокрема, вони складатимуться з двох частини — соціальної та індивідуальної.

Раніше повідомляли, що у квітні відбудеться зростання мінімальної пенсії, внаслідок чого зросте розмір пенсій деяких громадян. Йдеться про громадян, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, та працюючих пенсіонерів.