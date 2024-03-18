Індексація пенсії: як перерахунок виплат вплине на призначення субсидії

Розмір субсидії розраховується окремо для кожного випадку і залежить від кількості людей в домогосподарстві та їхніх доходів.

В Україні наразі триває не тільки індексація пенсій, а оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний період. Чи вплине проіндексована пенсія за березень на цю субсидію, розповідають фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нарахування субсидії у березні 2024 року

Насамперед потрібно зазначити, відзначають експерти, що опалювальний сезон закінчується останнім днем квітня, тобто субсидія на неопалювальний період почне оформлюватися з 1 травня і призначається вона з травня по вересень.

Як наголошують в ПФУ, при призначенні допомоги від держави на цей період враховуються доходи за останні два квартали попереднього календарного року, тобто 2023-го.

Для пенсіонерів ситуація інша — їм у дохід враховують виплату пенсії за березень 2024 року. Тобто при розрахунку субсидії на літній (неопалювальний) період буде врахована цьогорічна березнева пенсійна виплата відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 848.

У ПФУ зауважують, що в разі відсутності інформації про дохід фонду може знадобитися підкріпити дані певними довідками. Інформацію ж про доходи та витрати вказують в декларації, яку подають разом із заявою для отримання субсидії.

Непроживання членів домогосподарства також має бути підтверджено окремо.

Якщо субсидію змусять повернути

Це може статися у двох випадках, проте все залежить від достовірності і повноти поданих пенсіонером даних. Заповнюючи документи на отримання субсидії, зокрема декларацію про доходи, споживач має бути точний та уважний. Від цих даних залежать його право отримувати субсидію та її майбутній розмір.

Якщо людина надала недостовірні дані — надлишок виплаченої субсидії держава змусить повернути. У такому разі якщо розмір субсидії перевищував 10 неоподатковуваних мінімумів доходів — 170 гривень, то надмірно виплачену субсидію потрібно повертати.

Другий випадок, коли субсидію можуть забрати — приховування інформації, що впливає на право на отримання субсидії або на її розмір. Такі дані потрібно повідомляти протягом 30 днів з дня, коли сталися зміни. Сума субсидії може бути утримана, якщо допомогу продовжили на наступний період. Зменшити щомісячні виплати можуть максимум на 20%.

Нагадаємо, в Україні по-новому проводитимуть розрахунок пенсій. Зокрема, вони складатимуться з двох частини — соціальної та індивідуальної.

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