Уряд виділив додаткові мільярди на дрони, — прем'єр Шмигаль

Як запевняє очільник Кабміну, кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, спрямовуватиметься на посилення обороноздатності України.

Кабінет Міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень для потреб Сил безпеки та оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в офіційному телеграм-каналі в понеділок, 18 березня.

"Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", — написав очільник уряду.

І додав, що продовжуватимемо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором.

Нагадаємо, у грудні на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить 1 мільйон дронів у 2024 році.

"Я позитивно ставлюсь до виробництва дронів. Повинна бути і структура щодо управління дронів. У мене була зараз Ставка, одне із ключових питань — виробництво дронів і постачання. Мільйон дронів у наступному році ми виробимо", — сказав Зеленський.

Пізніше у Кабміні уточнили, що президент мав на увазі лише FPV-дрони. Тож якщо врахувати безпілотники інших типів, то їхня кількість буде ще більшою.

Вже на початку березня цьогоріч у Кабміні спрогнозували, що у 2024 році Україна може виготовити до 2 мільйонів БПЛА різних типів. Наразі відповідні потужності збільшуються, але потреби ЗСУ теж зростають, повідомила 5 березня заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Нагадаємо, що експерт оцінив конструкцію дрону "Лютий".

Також повідомлялося про те, як атаки на російські НПЗ позначаться на ситуації на фронті.