Українських роботодавців штрафуватимуть по-новому з 1 квітня: що зміниться

За інформацією Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, штрафи не загрожують тільки тим роботодавцям, які не порушуватимуть трудове законодавство в Україні.

В Україні з 1 квітня, зростуть не тільки мінімальна зарплата та соціальні виплати. Так, цього ж дня в Україні жорсткіше каратимуть роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників. Про це попередили у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Що зміниться для роботодавців з 1 квітня

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата з 1 квітня зросте і становитиме 8 тисяч гривень. Підстави відповідальності за порушення законодавства про працю прописані у статті 265 Кодексу законів про працю. Штрафні санкції залежать від розміру мінімальної зарплати.

Наприклад, якщо роботодавці недотримуватимуть мінімальних державних гарантій щодо оплати праці, то заплатять штраф за кожного працівника, щодо якого скоїли порушення. Розмір штрафу — дві мінімальні зарплати, отже з 1 квітня — це 16 тисяч гривень.

Водночас з 1 квітня, якщо юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які платять єдиний податок, оформлюватимуть працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, але він фактично виконуватиме роботи впродовж усього робочого часу, застосують попередження. Якщо порушення вчинити повторно впродовж двох років, тоді доведеться заплатити штраф, який дорівнюватиме 30-кратному розміру мінімальної зарплатні — 240 тисяч гривень.

За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків — штраф теж становитиме 240 тисяч гривень.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати за кожного громадянина щодо якого скоєно порушення. З 1 квітня він становитиме 80 тисяч гривень.

Податки 2024 — що зміниться для підприємців

З 1 квітня оновляться розміри податків, які потрібно сплачувати фізичним особам-підприємці (ФОП). Так, ставка єдиного податку залежить від групи і від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО):

І група — 302,80 грн (до 10% ПМПО);

ІІ група — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ група — не залежить від МЗП (5% доходу або 3% доходу "плюс" податок на додану вартість).

Щоби належати до однієї групи платників податку, підприємцям не варто порушувати граничні обсяги доходу, які залежать від розміру мінімальної зарплати:

І група — 1 185 700 грн (167 мінімалок);

ІІ група — 5 921 400 грн (834 мінімалок);

ІІІ група — 8 285 700 грн (1167 мінімалок).

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій, тож у Пенсійному фонді пояснили, як це вплине на призначення житлових субсидій. Також Фокус розповідав, що, ФОПів в Україні хочуть зобов'язати сплачувати військовий збір.