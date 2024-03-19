Тарифи на газ у квітні: скільки українцям доведеться заплатити

Більшість побутових споживачів купує газ у компанії "Нафтогаз" за ціною у 7,96 гривні за кубометр. Тарифи ж інших постачальників коливаються від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр

В Україні газопостачальні компанії визначилися, за якими тарифами надаватимуть послуги населенню у регіонах у квітні 2024 року. Про це йдеться у на профільному сайті "ГазПравда".

Ціна на газ в Україні: якими будуть тарифи у квітні 2024

Так, опалювальний сезон в Україні завершиться наприкінці квітня, і до цього часу влада не змінюватиме ціну на газ для населення. Тим часом більшість українців купує природний газ у компанії "Нафтогаз", яка вважається найбільшим постачальником послуг. Компанія пропонує своїм клієнтам фіксований тариф, який становить 7,96 гривні за кубометр.

Ціни на газ в Україні для побутових споживачів у квітні Фото: ГазПравда

В інших постачальників тарифи теж є сталими. Наприклад, у квітні ціна газу для побутових споживачів коливатиметься у межах від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Найменшу ціну для своїх клієнтів встановила компанія "Еру людям", а найвищу — "Світлогаз". Шість постачальників пропонують купувати українцям природний газ за ціною, яка є меншою з 8 гривень, натомість ще п'ять компаній встановили ціну, яка перевищує цю позначку.

Також населення доплачує за доставку (розподіл) природного газу. Споживачам щомісяця надходить додаткова квитанція зі вказаною ціною. За даними на сайті Мінфіна, цифри у платіжках відрізняються залежно від регіону, оскільки кінцеву вартість встановлює оператор ГРМ. Наприклад:

у Вінниці споживачі платять 2,112 гривні за кубометр газу;

у Житомирі — 2,040 гривні за кубометр газу;

у Запоріжжі — 1,104 гривні за кубометр газу;

у Львові — 2,028 гривень за кубометр газу;

в Одесі — 1,308 гривень за кубометр газу.

Пільгові тарифи на газ

В українському уряді планують, що вартість газу для підприємств теплової комунальної енергетики залишиться на рівні 2022 року. Наразі тариф для підприємств є фіксованим, однак його термін дії тарифів спливає у квітні, тому Кабмін планує їх продовжити.

Так, планується, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачатиме природний газ до 15 квітня 2025 року за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню — 7420 гривень із урахуванням ПДВ за 1000 кубічних метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);

бюджетним установам — 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубічних метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Раніше стало відомо, що у Києві з 1 квітня можуть зрости тарифи на воду. Очікується, що подорожчання становитиме приблизно 34%. Також Фокус розповідав, хто з українців може сплачувати за комуналку на 75% менше та як отримати таку знижку.