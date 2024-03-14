Коли для українців подорожчає газ: у "Нафтогазі" пояснили, до чого готуватися

Як пояснили у "Нафтогазі", наразі тарифи на газ є фіксованими для усіх побутових споживачів в Україні.

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Тарифи на газ в Україні залишаються на рівні 2022 року, оскільки Верховна Рада ухвалила закон про регулювання цін на "блакитне паливо" та заборонила змінювати ціни. Однак у 2024 році усе частіше з'являється інформація про те, що деякі тарифи на житлово-комунальні послуги все ж переглянуть. Чи очікувати змін з цінами на газ розповіли у компанії "Нафтогаз" у відповідь на інформаційний запит видання "Комерсант".

Ціни на газ: що зміниться у 2024 році

У пресслужбі компанії пояснили, що наразі не планують запроваджувати зміни та встановлювати нові тарифи для побутових споживачів.

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"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — пояснили у "Нафтогазі".

Зауважимо, що більшість побутових споживачів в Україні обслуговує саме "Нафтогаз". Клієнти компанії платять за "блакитне паливо" по 7,96 гривні/кубометр. Решта постачальників пропонують різні тарифи: від 7,7 гривні за кубометр до 9,90 гривні.

Як змінювалися ціни на житлово-комунальні послуги для українців

За рік (з лютого 2024-го до лютого 2023-го) комунальні тарифи зросли на 12,7%. Про це писав Фокус у своїй статті: Вода, електроенергія, газ: як подорожчає комуналка після завершення опалювального сезону.

Як свідчать дані Держстату, за 12 місяців українці на 4,5% більше платять за вивіз сміття, так само зросла вартість послуг з управління багатоквартирними будинками. Тим часом вартість утримання та ремонту житла зросла на 3%.

Найбільше ж для побутових споживачів подорожчала електроенергія: одразу на 69,7%. Причина:підвищення тарифу в червні 2023 року. Якщо раніше у разі споживання до 150 кВт-год на місяць тариф становив 1,44 грн, а при більшому використанні — 1,68 грн, то з 1 червня 2023-го громадяни сплачують 2,64 грн за 1 кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягу споживання.

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Нагадаємо, деякі українці можуть отримати знижку на сплату житлово-комунальних послуг. Раніше Фокус детально розповідав, як отримати пільги від держави. Тим часом для українців планують встановити нові тарифи на водопостачання. Так, у квітні ціни зростуть на понад 12%, а до липня зростання становитиме 14%.