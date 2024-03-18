Пільги на оплату комуналки: у Кабміні пояснили, як отримати знижку 75%

Українці, які хочуть отримати знижку на житлово-комунальні послуги, можуть зробити це особисто, онлайн або надіславши необхідні документи поштою.

Related video

В Україні учасники бойових дій можуть витрачати на житлово-комунальні послуги значно менше грошей. Для цього їм потрібно скористатися пільгою, яку надає держава, й отримати знижку, розмір якої становить 75%. Про це 18 березня повідомили на Урядовому порталі.

Зазначається, що пільгу учасникам бойових дій надають не на всі житлово-комунальні послуги. Отримати знижку та платити менше можна:

за газопостачання, якщо є газова плита й централізоване гаряче водопостачання, водночас споживання має бути не вищим за 3,3 кубічного метра на одну особу за місяць;

за постачання електронергії в житлових приміщеннях із газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води — 70 кВт/год за місяць на сім'ю з 1 особи. На кожного з решти членів сім'ї — додатково 30 кВт/год на місяць. Але є обмеження — "пільговий" обсяг не повинен перевищувати 190 кВт/год за місяць.

Важливо

Третя платіжка за газ для українців: звідки вона взялася та скільки доведеться платити

Які документи необхідні для отримання знижки

Громадянам знадобляться такі документи:

заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають права на пільги;

заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

посвідчення учасника бойових дій;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП, ідентифікаційний код).

Українцям пояснили, як отримати знижку на оплату комуналки Фото: Урядовий портал

Подати документи можна 3 способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від місця реєстрації чи місця фактичного проживання / у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, які відповідають територіальним громадам / у ЦНАПах;

поштою — надіслати копії документів на поштову адресу Головного управління Пенсійного фонду у своїй області;

онлайн — на вебпорталі електронних послуг ПФУ або на порталі "Дія".

Куди звертатися українцям, які хочуть оформити пільгу на оплату комуналки Фото: Урядовий портал

Перерахунок вартості комунальних послуг

В Україні на початку 2024 році змінився порядок здійснення перерахунку вартості комуналки, тож споживачам дозволили не платити за деякі надані комунальні послуги. Не оплачувати можна, якщо:

комунальні послуги були надані не в повному обсязі;

комунальні послуги зовсім не надавалися;

комунальні послуги не відповідали певним стандартам якості.

Уряд, зокрема, визначив, що споживач може вимагати перерахунку вартості ЖКП, якщо існує хоча б одна з наведених вище ознак. Щоб перерахунок відбувся, споживачу потрібно підготувати акт-претензію та надати документ регулятору.

Важливо

Комуналка в Україні: як правильно передати показники лічильників онлайн

Раніше стало відомо, що українцям спростили процес оформлення субсидії. Громадяни вже можуть подавати заявки в застосунку або на порталі "Дія". Також Фокус розповідав, як українцю, який відмовився від газопостачання, нарахували штраф у розмірі 14 тисяч гривень.