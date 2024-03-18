Пільги на оплату комуналки: у Кабміні пояснили, як отримати знижку 75%
Українці, які хочуть отримати знижку на житлово-комунальні послуги, можуть зробити це особисто, онлайн або надіславши необхідні документи поштою.
В Україні учасники бойових дій можуть витрачати на житлово-комунальні послуги значно менше грошей. Для цього їм потрібно скористатися пільгою, яку надає держава, й отримати знижку, розмір якої становить 75%. Про це 18 березня повідомили на Урядовому порталі.
Зазначається, що пільгу учасникам бойових дій надають не на всі житлово-комунальні послуги. Отримати знижку та платити менше можна:
- за газопостачання, якщо є газова плита й централізоване гаряче водопостачання, водночас споживання має бути не вищим за 3,3 кубічного метра на одну особу за місяць;
- за постачання електронергії в житлових приміщеннях із газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води — 70 кВт/год за місяць на сім'ю з 1 особи. На кожного з решти членів сім'ї — додатково 30 кВт/год на місяць. Але є обмеження — "пільговий" обсяг не повинен перевищувати 190 кВт/год за місяць.
Які документи необхідні для отримання знижки
Громадянам знадобляться такі документи:
- заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають права на пільги;
- заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
- посвідчення учасника бойових дій;
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП, ідентифікаційний код).
Подати документи можна 3 способами:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від місця реєстрації чи місця фактичного проживання / у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, які відповідають територіальним громадам / у ЦНАПах;
- поштою — надіслати копії документів на поштову адресу Головного управління Пенсійного фонду у своїй області;
- онлайн — на вебпорталі електронних послуг ПФУ або на порталі "Дія".
Перерахунок вартості комунальних послуг
В Україні на початку 2024 році змінився порядок здійснення перерахунку вартості комуналки, тож споживачам дозволили не платити за деякі надані комунальні послуги. Не оплачувати можна, якщо:
- комунальні послуги були надані не в повному обсязі;
- комунальні послуги зовсім не надавалися;
- комунальні послуги не відповідали певним стандартам якості.
Уряд, зокрема, визначив, що споживач може вимагати перерахунку вартості ЖКП, якщо існує хоча б одна з наведених вище ознак. Щоб перерахунок відбувся, споживачу потрібно підготувати акт-претензію та надати документ регулятору.Важливо
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