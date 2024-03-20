Частині українців не платитимуть пенсію: як отримати інші виплати

Звертатися за соціальною держпідтримкою слід до найближчого ЦНАПу або структурних підрозділів з питань соціального захисту місцевих органів самоврядування. Термін ухвалення рішення — 10 днів.

В Україні існує соціальний захист для осіб, які з різних причин не мають права на отримання пенсії при досягненні пенсійного віку або по інвалідності. Вони можуть претендувати на державну соціальну підтримку, про що на порталі "Дія" розповідається в окремому розділі.

Рішення про надання такої підтримки ухвалюють органи, що надають адміністративні послуги, після розгляду необхідного пакета документа. Підстава — ст. 4 закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" і низка інших підзаконних актів.

Хто може отримати такі виплати

Право на отримання державної соціальної допомоги мають певні категорії осіб, які відповідають одночасно всім нижчезазначеним критеріям:

вік 65 років і вище для тих, хто не має права на пенсію згідно з чинним законодавством, або для тих, у кого було визначено інвалідність відповідно до встановлених процедур. Жінки, народжені 1960 року і раніше, вважаються особами без права на пенсію до досягнення зазначеного віку;

не отримують пенсійні або соціальні виплати, передбачені для компенсації шкоди, заподіяної виробничими травмами, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", а також допомогу за Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", за винятком осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають право на допомогу в разі смерті годувальника.

особи, які належать до категорії малозабезпечених осіб (за винятком осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника): особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсії; діти померлого годувальника, включно з тими, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника, який не мав необхідного страхового стажу для одержання пенсії по інвалідності III групи на момент смерті.

Як отримати виплати

Заявники мають можливість подати заяву особисто або через свого законного представника, а також надіслати необхідні документи поштою рекомендованим листом. Звертатися слід до найближчого ЦНАПу або структурних підрозділів з питань соціального захисту місцевих органів самоврядування.

Термін ухвалення рішення — 10 днів.

У пакет для отримання виплат входять такі документи:

Заповнена заява згідно із зазначеною формою. Декларація про доходи та майно за останні шість місяців або за два квартали перед поданням заявки, заповнена на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Форма декларації визначена наказом Міністерства соціальної політики. Копія судового рішення про визнання особи недієздатною, якщо така є. Копія рішення про призначення опікуна для недієздатної особи, якщо такий опікун був призначений. Копія документа, що підтверджує повноваження представника установи, який виконує функції опікуна над недієздатною особою, у разі, якщо індивідуального опікуна не призначено. Копія документа, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, біженця, особи, яка потребує додаткового захисту, а також посвідки на постійне або тимчасове проживання за потреби. Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, Фокус писав, що всі українці з інвалідністю можуть претендувати на відповідну соціальну допомогу та пенсійні виплати.

Крім того, ООН виплачує українським пенсіонерам грошову допомогу. У Пенсійному фонді України розповіли, хто може розраховувати на неї 2024 року.