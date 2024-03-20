Зупинилася вся країна: протести фермерів паралізували всі дороги Польщі (фото)

За даними ЗМІ, очікується, що в більш ніж 500 офіційних демонстрацій візьмуть участь понад 70 тисяч польських фермерів. Блокада вже призвела до серйозних перебоїв у русі транспорту.

Польські фермери продовжують протестувати по всій Польщі — станом на ранок 20 березня вони перекрили всі автошляхи країни, яка зупинилася в заторах. Про це повідомляє польське радіо RMF24.

За інформацією медіа, очікується, що в більш ніж 500 офіційних демонстрацій візьмуть участь понад 70 тисяч фермерів. У місцях запланованих протестів сільськогосподарська блокада вже призвела до серйозних перебоїв у русі транспорту.

Фото: RMF 24

Згідно з даними RMF24, вимог у аграріїв кілька, зокрема вони стосуються відносин з ЄС. Насамперед йдеться про "зелений курс", який є частиною загальної політики Євросоюзу щодо досягнення "кліматичної нейтральності" до 2050 року. "Зелений курс" вимагає підвищення якості продуктів, а отже — зменшення використання пестицидів, добрив та антибіотиків у сільському господарстві. Польські протестувальники закликають "врятувати Польщу" і покінчити з нібито "кліматичною брехнею" та "екотероризмом".

Фото: RMF 24 Фото: RMF 24

Крім того, фермери вимагають розширити пільгове кредитування і зняти обмеження на використання азотних добрив. Обурення фермерів викликає і вимога ЄС зберігати щорічно незасіяними щонайменше 4% орних земель, щоб зберегти родючість ґрунту та біорізноманіття.

Також аграрії виступають проти імпорту агропродовольчої продукції з України та обмеження розведення тварин у Польщі.

Фото: RMF 24

Раніше ми писали, що фермери-протестувальники заблокували два важливі шляхи з Польщі до Німеччини.

Нагадаємо, що польські фермери 15 березня заблокували кордон зі Словаччиною. Вони стверджували про бажання не допустити "неконтрольований потік зерна з України до ЄС".

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Франція приєдналася до зусиль Польщі щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. Повідомляється, що зміни, яких домагаються країни, обійшлися б Києву в 1,2 мільярда євро недоотриманих доходів.

У Financial Times із посиланням на джерела поінформували, що ЄС готується до введення мита на імпорт зерна з РФ і Білорусі. Мета європейських чиновників — "заспокоїти фермерів".