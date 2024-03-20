Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на кордоні з Україною, — ДПСУ

Рух обмежений з 11 ранку, на дві години пропускають по одному автобусу на в’їзд і виїзд. Прикордонники розповіли, що невідомо, коли блокаду знімуть.

У Польщі розпочали блокувати рух автобусів через кордон. Деталями 20 березня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Польські прикордонники передали, що обмеження руху автобусів розпочалось приблизно об 11:10. Рух блокують на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжним з українським КПП "Шегині".

"Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд", — зазначили у ДПСУ.

Як довго протестувальники збираються блокувати рух автобусів на ділянці "Медика – Шегині", невідомо.

"Просимо перевізників та громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", — додала пресслужба.

Публікація пресслужби ДПСУ від 20 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня у Польщі оголосили національний загальний страйк фермерів. У ЗМІ повідомляли, що в країні пройде понад 580 протестів, в яких візьмуть участь майже 70 тисяч аграріїв. Поляків готували до "армагедону".

20 березня у ЗМІ передали, що протестувальники заблокували усі автошляхи Польщі, країна загрузла у заторах. Фермери виступають проти "зеленого курсу" ЄС, а також вимагають розширення пільгового кредитування і зняття обмежень на використання азотних добрив.

Окрім того, вони обурені вимогою Євросоюзу зберігати незасіяними 4% орних земель. Аграрії проти імпорту агропродукції з України та обмеження розведення тварин у Польщі.