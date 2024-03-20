Єврокомісія виплатила Україні перший транш із 50 мільярдів євро допомоги, — Боррель

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, уже в четвер, 20 березня, у Європейській раді обговорять питання щодо пришвидшення приєднання України до Євросоюзу.

Європейська комісія перерахувала Україні перший транш макрофінансової бюджетної допомоги в розмірі 4,5 мільярда євро з "Українського фонду", загальний обсяг якого становить 50 мільярдів євро. Про це на брифінгу в Брюсселі в середу за підсумками Ради асоціації Україна — ЄС повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент УНІАН.

Він зауважив, що перший транш, як і очікувалося, склав 4,5 млрд євро.

"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 мільярдів євро з "Українського фонду" — нашого пакету на 50 млрд для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України", — заявив Боррель.

За його словами, у четвер, 20 березня, Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС.

Допомога на 50 млрд євро Україні від ЄС

Європарламент 22 лютого підтримав рішення виділити Україні 50 млрд євро. У Європейській раді заявили, що з 50 мільярдів євро 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Сам механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів.

Ще 6 лютого 2024 року Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України. У їхній заяві йшлося про те, що новий механізм об'єднає підтримку України з бюджету ЄС у єдиний інструмент, надаючи країні послідовну, передбачувану та гнучку допомогу на період 2024—2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, що виникли внаслідок війни.

27 лютого Європарламент проголосував за надання Україні 50 млрд євро допомоги. За відповідне рішення проголосували 536 євродепутатів. Проти цієї пропозиції висловилися 40 законодавців.

Нагадаємо також, що міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала, що фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу українцям.