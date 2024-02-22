Виплати на 4 роки: Європарламент підтримав рішення виділити Україні 50 млрд євро (фото)
У Європейській раді заявили, що з 50 мільярдів євро: 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Сам механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів.
Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про багаторічну програму фінансової допомоги для України в розмірі 50 млрд євро. Про це у себе в X (раніше Twitter) повідомила депутатка Віола фон Крамон.
"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. Наступного пленарного тижня у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", — написала Віола фон Крамон.
50 млрд євро від ЄС: як Україна отримуватиме гроші
Нагадаємо, ще 6 лютого 2024 року Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України. Так, на сайті Євроради пояснили, як Київ отримає 50 млрд євро.
"Новий механізм об'єднає підтримку України з бюджету ЄС у єдиний інструмент, надаючи країні послідовну, передбачувану та гнучку допомогу на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, що виникли внаслідок війни", — ідеться в повідомленні.
У Європейській раді заявили, що механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів:
- Уряд України розробить "План України", який міститиме в собі припущення щодо реконструкції та модернізації країни, а також реформи для процесу приєднання. Реалізація цього плану (з умовами та графіком платежів) визначить фінансову підтримку української держави у вигляді грантів і кредитів.
- Інвестиційна база для України дасть змогу ЄС надавати підтримку у вигляді бюджетних гарантій, грантів і кредитів від державних і приватних установ. Спеціальна гарантія для України використовуватиметься для покриття ризиків, пов'язаних із кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування, що підтримують цілі Механізму.
- Допомога під час вступу до ЄС та інші заходи підтримають Україну в адаптації до правил ЄС і проведенні структурних реформ на шляху до майбутнього членства.
Зазначається, що з 50 мільярдів євро: 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Гранти виділятимуться через новий спеціальний інструмент, запропонований у контексті середньострокового огляду Багаторічної фінансової програми. Кредити будуть гарантовані за рахунок маржі гнучкості власних ресурсів, аналогічно поточному фінансуванню в рамках "Макрофінансової допомоги плюс.
Зазначимо, як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати та вчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій.