Виплати малозабезпеченим після виїзду за кордон: чи скасує держава допомогу

Як розповіли фахівці, державну допомогу малозабезпеченим сім'ям залишать лише за однієї умови.

В Україні, попри повномасштабну війну з Росією, продовжують у повному обсязі виплачувати соціальну допомогу громадянам. Так, наприклад, держава забезпечує допомогою малозабезпечені сім'ї, хоча багато громадян виїхали за кордон задля власної безпеки. Тому спеціалісти "Юридичного порадника для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook пояснили, чи надає держава грошові виплати по малозабезпеченості, якщо сім'я перебуває за кордоном.

На якій підставі держава виплачує допомогу малозабезпеченим сім'ям

Так, зазначається, що відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям державна соціальна допомога призначається і виплачується:

малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України,

а також іншим малозабезпеченим сім'ям, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Отже, допомога призначається з врахуванням того, чи проживає людина на території України.

Як бути, коли сім'я постійно проживала в Україні, але виїхала за кордон

Під час отримання державної соціальної допомоги держава перевіряє, чи перебувають особи зі складу малозабезпеченої сім'ї понад 90 календарних днів підряд за кордоном.

Якщо ця інформація підтверджується, а особа продовжує перебувати за кордоном на момент проведення перевірки, орган соціального захисту населення надсилає письмове повідомлення або ж сповіщає телефоном про необхідність підтвердити, що сім'я не отримує будь-які виплати в країні перебування. Впродовж 30 календарних днів після отримання такого повідомлення, отримувачу потрібно надати докази, що виплат в країні перебування він не отримує.

Якщо цього не зробити, тоді розмір державної соціальної допомоги перерахують, але без урахування у складі малозабезпеченої сім'ї особи, яка виїхала. Тобто, якщо сім'я поїхала з України у повному складі, вона вже не отримуватиме виплати від держави. При цьому малозабезпечена сім'я може зберегти допомогу навіть перебуваючи в іншій країні, але на вимогу органу соцзахисту повинна підтвердити, що не отримує ніяких допомог в країні перебування.

20 березня Юлія Жовтяк, яка очолює Державний центр зайнятості розповіла, на яку допомогу від держави можуть розраховувати безробітні українці. За її словами, зараз середньомісячні виплати по безробіттю становлять 4 тисячі гривень. Також Фокус розповідав, якими є максимальні виплати громадянам за знищене та пошкоджене житло.