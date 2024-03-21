Робота в Україні: які вакансії найчастіше пропонують під час війни

За словами очільниці Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, найбільшу кількість вакансій роботодавці пропонують у Києві та області, а також у Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Ринок праці в Україні оговтався від кризи, яку спровокувала повномасштабна війна з Росією. Пропозицій щодо роботи відчутно побільшало, ба більше — виник дефіцит кадрів. Про це сказала 20 березня в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Яку роботу зараз українцям пропонують найчастіше

За її словами, щоденно актуальними є близько 50 тисяч вакансій. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. Аналогічна тенденція на Єдиному порталі вакансій, де об'єднані пропозиції різних ресурсів, зокрема: robota.ua, Work.ua, jooble.org та інших.

"Якщо наприкінці минулого року там було 200 тисяч пропозицій роботи, то сьогодні це майже 230 тисяч вакансій", — розповіла вона.

Жовтяк зазначила, що зараз деякі спеціалісти можуть не турбуватися щодо пошуку роботи, оскільки для них вистачає вакансій. Мова, насамперед, про:

продавців;

бухгалтерів;

водіїв;

медиків;

вантажників;

кухарів;

вчителів;

вихователів;

автослюсарів;

психологів;

токарів;

швачок;

електромонтерів;

фармацевтів.

Роботодавці також активно шукають будівельників, але з цим є певні проблеми: багато чоловіків виїхали або потрапили під мобілізацію, тому наразі попит перевищує пропозицію. Вже відчувається нестача кадрів – і найближчим часом проблема посилиться.

"І тут питання в тому, що зараз у нас немає такої кількості чоловіків на обліку, яка потрібна у будівельній галузі. Тобто поки відчуватиметься дійсно брак кадрів у цій сфері", — зауважила Юлія Жовтяк.

Водночас працездатна частина населення найактивніше цікавиться можливістю працевлаштуватися у сфері торгівлі. Також людей цікавить сфера державного управління, сільське господарство та переробна промисловість.

Жовтяк також розповіла, що зараз на ринку є дві найбільші проблеми — дефіцит кваліфікованих кадрів та професійно-кваліфікаційний дисбаланс. У регіонах ситуація гірша, ніж у Києві. Причина: міграція населення, а також призов до лав Збройних сил. Найбільша кількість вакансій нині з'являється у Києві та регіоні, а також у Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Скільки готові витрачати роботодавці на зарплатний фонд у 2024 році

Щодо зарплат, то, наприклад, середній розмір виплат у вакансіях, які запропоновані на Єдиному порталі, складає 19 тисяч гривень.

"Проте є пропозиції для швачок, яким готові платити 45 100 гривень, для водіїв — 50 тисяч гривень", — сказала Юлія Жовтяк.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, понад половина (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився суттєво. Також нещодавно у Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна за п'ять років.