Переселенці отримають нову допомогу від ООН: кому виплатять 10800 гривень

Деякі українці, якщо вони відповідатимуть певним критеріям вразливості, зможуть розраховувати на грошову допомогу від УВКБ ООН.

Українським сім'ям у квітні виплатять по 10,8 тисячі гривень на кожного члена родини. Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Києві та області. Збиратиме дані щодо претендентів благодійний фонд "Право на захист", йдеться у Telegram-каналі організації.

Як зареєструватися, щоби отримувати виплати

Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Зазначається, що впродовж трьох місяців, громадяни отримуватимуть по 3,6 тисячі гривень.

Форму для запису з'явиться 5 квітня, вона буде доступна за посиланням.

Кому виплатять фінансову допомогу

Зазначається, що на грошові виплати можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24.02.2022

Також сім'я має належати до наступних категорій вразливості:

має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

очолює одна одинока/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років

з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження)

Уряд планує розширити список отримувачів допомоги ВПО

У 2024 році, ймовірно, допомогу на проживання від держави надаватимуть більшій кількості громадян. Так, планується, що фінансову підтримку також отримуватимуть:

патронатні вихователі та діти, влаштовані у їхніх сім'ях;

діти, тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача у такій сім'ї менш як 9444 грн);

люди старше 55 років;

люди з інвалідністю ІІІ групи (якщо дохід на одного отримувача не перевищує 9 444 грн на місяць);

люди, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду, до 6 років;

люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність;

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

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