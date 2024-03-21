П'ять країн просять Єврокомісію ввести заборону на імпорт російського та білоруського зерна

Автори звернення наголошують на необхідності нових заходів для обмеження доступу до товарів із РФ у ЄС.

Глави міністерств сільського господарства Чехії, Польщі, Литви, Естонії та Латвії закликали Єврокомісію ввести заборону на імпорт до ЄС російського та білоруського зерна. Про це йдеться в повідомленні пресслужби литовського Міністерства сільського господарства.

Автори звернення до єврокомісарів, ініціатива якого належить Литві, також вважають за необхідне сприяти співпраці країн-членів ЄС для ефективної реалізації цього обмеження в усьому Євросоюзі. Глави міністерств вказали на важливість виконання заходів, які не повинні дозволити потраплянню на європейський ринок зерна, яке могло бути викрадене з України.

Міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас вважає недостатніми санкції, які ЄС запровадив стосовно Росії, тому потрібно ухвалювати нові рішення, які б обмежили доступ російських товарів на європейський ринок.

"Ми закликаємо Євросоюз провести аналіз щодо можливого запровадження імпорту до Євросоюзу російських і білоруських харчових продуктів. Спільне звернення чотирьох країн спрямоване на вирішення нагальної проблеми, яка нас об’єднує", — наголосив міністр.

За словами Навіцкаса, у той час, поки російська армія не припиняє жорстоку та незаконну війну проти України, зерно країни-агресорки все ще надходить на європейський ринок. Зокрема, протягом минулого року ЄС купив у РФ 1,53 млн тонн зерна на 437,5 млн євро.

10 серпня минулого року стало відомо, що РФ безплатно надасть африканським країнам тисячі тонн зерна. Водночас окупанти знищили значно більші обсяги збіжжя в українських портах.

27 липня російський президент Володимир Путін пообіцяв, що РФ замінить усе українське зерно на світових ринках, до того ж як на безплатній, так і на комерційній основах.