"Нагодують задарма": Росія надішле тисячі тонн зерна країнам Африки (інфографіка)

Російський уряд планує відправити кілька десятків тонн зерна країнам Африки після того, як знищив втричі більше зерна в портах України.

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Міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев заявив про безплатне постачання російського зерна до низки країн Африки. Про це розповіло агентство "РИА Новости".

Зі слів Патрушева, зерно надійде до шести країн Африки. Планують відправити 25-50 тис. тонн, запевнив російський урядовець. Також припустив, що у Європі можлива "продовольча інфляція" та зростання цін, пов'язані з "нестабільністю у Чорному морі".

Водночас у Росії, впевнений міністр, рівень продовольчої інфляції "незначний", тому планують наростити експорт зерна — він має бути більшим за 55 млн тонн.

Які саме країни отримають зерно, чиновник не назвав. Втім, агентство нагадало виступ президента РФ Володимира Путіна на саміті Росія-Африка — він перелічив наступні країни: Буркіна-Фасо, Малі, Еритрею.

Зазначимо, заява Патрушева пролунала після розриву зернової угоди у липні, після чого ЗС РФ почали масовані удари по українських портах і зерносховищам. Зокрема, під час одного з таких ударів згоріло 60 тис. тонн збіжжя, а портова інфраструктура отримала такі пошкодження, що буде відновлюватись не менш як рік.

Міністерство сільського господарства України у Twitter повідомило, що Росія знищила в українських портах майже 200 тис. тонн зернових.

Наприкінці 2022 року ООН опублікувало інфографіку залежності країн Африки від постачання зерна України та Росії. Згідно з інфографікою, країни, які назвав Путін, і так в переважній більшості отримували зерно від РФ.

ООН - про постачання зерна до Африки Фото: Пресслужба ООН

Між тим українське зерно лише на чверть відправлялось в Африку — свідчать дані 2021 року. Більшість збіжжя прямувало до країн Азії.

Розподіл експорту українського збіжжя по регіонам планети - Latifundist Фото: Latifundist

Зазначимо, на початку серпня 2023 року відбулись атаки морських дронів на російські кораблі. 4 серпня дрон з 450 кг вибухівки завдав удару біля Новоросійська — тоді отримав пробоїну десантний корабель "Оленегорский горняк". 5 серпня було атаковано судно за кілька кілометрів від Кримського мосту. Пізніше стало відомо, що пошкоджено нафтовий танкер SIG, який возив авіаційне пальне, курсував між Сирією та РФ і перебував під санкціями США.

Нагадуємо, після атаки морських дронів по Новоросійську полетів вгору курс російського рубля: протягом доби підскочив до майже 100 руб./дол. і не спинився — ріс далі. Разом з тим ця атака загрожує світовим цінам на нафту: якщо з'являться перепони до постачання з РФ, то можливий дефіцит пального і зниження підтримки України.