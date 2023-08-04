Дронами - по кораблю та рублю: що відбулось з валютою РФ після атаки на Новоросійськ

Курс російської валюти упав після атаки дронів на Новоросійські. Зміни курсу стались протягом кількох годин і досягнули рівня березня 2022 року.

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Після атаки морських дронів на Новоросійські упав курс рубля до долара і євро. Зауважують, що подібна ситуація була у березні 2022 року, через тиждень після вторгнення РФ в Україну. Котирування валюти опублікував портал Investing.

Згідно з даними порталу стрімке падіння курсу рубля відбулось зранку 4 серпня. На графіках видно, що падіння курсу відносно євро випередило падіння відносно долала на 3 години.

Протягом робочого дня 4 серпня вартість євро зросла з 103,7 р./євро до 105,1 р./євро, свідчать дані порталу. У березні 2022 року була аналогічна ситуація — курс складав 105,5 р./євро.

Котування євро до долара - investing Фото: investing

Також відреагував курс рубля до долара: зростання почалось з рівня 94,2 р./дол. і досягнуло значення 95,5 р./дол. У березні 2022 року курс був рівно таким же — 95,5.

Котування рубля до долара - investing

Варто наголосити, що курс російського рубля продовжує падати, — про це свідчать графіки, на яких з'являються щоразу більші цифри.

Схожим чином відреагували індекси на фінансових біржах Росії — усі показники упали. Зокрема, особливо "яскраві" негативні показники — компаній ВАТ "РусГідро" (займається випуском гідрогенеручого обладнання) та група компаній ALROSA (займається видобутком алмазів).

Котування акцій російських компаній - investing Фото: investing

Зазначимо, о шостій ранку група морських дронів атакувала військові кораблі ЗС РФ у порту Новоросійська — відповідні кадри опублікували у мережі. У перших повідомленнях з місця подій вказували, що вони пошкодили "нафтовий маяк", через який іде навантаження нафти.

Пізніше стало відомо, що дрони поцілили по десантному кораблю ЗС РФ. Десантний корабель "Оленегорский горня" отримав діру у обшивці і один з його відсіків почав заповнюватись водою. В підсумку судно нахилилось — це було помітно під час його буксирування.

Представник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що відсьогодні Росія вже не зможе шантажувати Чорноморський регіон: "Шантажу РФ буде покладено край", — заявив чиновник.

Нагадуємо, 2 серпня, Росія вдарила по Ізмаїлу дронами-камікадзе. Один з дронів влучив у сховище зерна і вогонь повністю знищив кілька тисяч тонн збіжжя.

Після припинення зернової угоди ЗС РФ завдали серію ударів по українських портах: постраждала інфраструктура Одеси, Чорноморська, а також річкового порту Рені.