Дронами — по кораблю и рублю: что произошло с валютой РФ после атаки на Новороссийск

Курс российской валюты упал после атаки дронов на Новороссийские. Изменения курса произошли в течение нескольких часов и достигли уровня марта 2022 года.

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После атаки морских дронов на Новороссийские упал курс рубля к доллару и евро. Отмечают, что подобная ситуация была в марте 2022 года, через неделю после вторжения РФ в Украину. Котировки валюты опубликовал портал Investing.

Согласно данным портала стремительное падение курса рубля произошло утром 4 августа. На графиках видно, что падение курса относительно евро опередило падение относительно доллара на 3 часа.

В течение рабочего дня 4 августа стоимость евро выросла с 103,7 р./евро до 105,1 р./евро, свидетельствуют данные портала. В марте 2022 года была аналогичная ситуация — курс составлял 105,5 р./евро.

Котировка евро к доллару — investing Фото: investing

Также отреагировал курс рубля к доллару: рост начался с уровня 94,2 р./долл. и достиг значения 95,5 р./долл. В марте 2022 года курс был ровно таким же — 95,5.

Котировка рубля к доллару — investing

Стоит отметить, что курс российского рубля продолжает падать, — об этом свидетельствуют графики, на которых появляются все большие цифры.

Похожим образом отреагировали индексы на финансовых биржах России — все показатели упали. В частности, особенно "яркие" негативные показатели — компаний ОАО "РусГидро" (занимается выпуском гидрогенерирующего оборудования) и группа компаний ALROSA (занимается добычей алмазов).

Котировки акций российских компаний — investing Фото: investing

Отметим, в шесть утра группа морских дронов атаковала военные корабли ВС РФ в порту Новороссийска — соответствующие кадры опубликовали в сети. В первых сообщениях с места событий указывали, что они повредили "нефтяной маяк", через который идет погрузка нефти.

Позже стало известно, что дроны попали по десантному кораблю ВС РФ. Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил дыру в обшивке и один из его отсеков начал заполняться водой. В итоге судно наклонилось — это было заметно во время буксировки.

Представитель Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что с сегодняшнего дня Россия уже не сможет шантажировать Черноморский регион:"Шантажу РФ будет положен конец", — заявил чиновник.

Напоминаем, 2 августа, Россия ударила по Измаилу дронами-камикадзе. Один из дронов попал в хранилище зерна и огонь полностью уничтожил несколько тысяч тонн зерна.

После прекращения зерновой сделки ВС РФ нанесли серию ударов по украинским портам: пострадала инфраструктура Одессы, Черноморска, а также речного порта Рени.