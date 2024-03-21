НБУ змінив правила банківської таємниці: хто отримає доступ до карток українців

За інформацією Національного банку України, фінансовим установам дозволили надавати дані щодо карткових рахунків своїх клієнтів, але за однієї умови.

В Україні запрацюють нові правила щодо зберігання захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Про це 21 березня повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Як зазначають в НБУ, правила оновили з врахуванням змін до закону "Про банки та банківську діяльність". При цьому правила щодо порядку розкриття банківської таємниці залишаються без змін.

"Звертаємо увагу, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Банки й надалі гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта", — розповіли у Нацбанку.

Інформація щодо операцій, банківських рахунків чи платіжних карток, як і раніше, банк може надати:

клієнтам або їхнім представникам;

за судовим рішенням;

правоохоронцям чи держорганам, що наділені відповідними повноваженнями, однак виключно у випадках, у порядку та обсязі, передбачених законом "Про банки та банківську діяльність".

Водночас у попередній редакції закону "Про банки та банківську діяльність", правоохоронним органам надавалося право надсилати запити в українські банки та вимагати розкрити номери банківських рахунків клієнтів, залишки грошей на них та інформацію про те, які операції вони проводили. Згідно з новими змінами, банки на вимогу правоохоронних надаватимуть дані про номер платіжної картки клієнта.

Раніше у Національному банку пояснювали, що планують запровадити наступні зміни щодо банківської таємниці:

вид інформації, яка становить банківську таємницю і яку має право надавати НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб буде уточнено;

список даних, що становлять банківську таємницю і розкриваються банками за запитами уповноважених державних органів буде розширено;

уточнення проведених Нацбанком перевірок, під час яких банки зобов'язані надавати документи та їхні копії з інформацією, що становить банківську таємницю.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що НБУ планує встановити нові правила щодо обміну пошкоджених гривень. Мова про банкноти, які отримали пошкодження через пожежу, катастрофу, інші нещасні випадки чи стихії. Також Фокус розповідав, чому в Україні хочуть обмежити карткові перекази.