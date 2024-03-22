У Києві не буде відключень електроенергії після ранкової атаки 22 березня, — КМДА

За словами заступника голови міської адміністрації Миколи Поворозника, місто буде з електрикою, водою і теплом. Є інформація, яку він озвучити не може, але це не стосується відключень.

Попри масштабний обстріл енергосистеми 22 березня в українській столиці не буде відключень електроенергії. Про це в ефірі "Київ24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Поки що такої загрози немає. Я переконаний, що місто буде з електрикою, водою і теплом. Є інформація, яку я не можу озвучити, але вона не стосується відключень", — зазначив він.

За словами Поворозника, столиця навіть ділиться накопиченою енергією.

"Не бачу я загроз, зранку провели консультації. Ми, навпаки, навіть ще віддаємо електроенергію з міста", — уточнив він.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що навіть минулої зими атаки на енергосистему України не були настільки масштабними, як уночі 22 березня.

Повідомляється, що уражено десятки магістральних об'єктів мережі, а загальний масштаб обстрілу безпрецедентний. У багатьох регіонах обмежили електропостачання.

У найважчому становищі перебуває Харків, де окупанти спробували знищити всі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.

За даними Харківської ОВА, у місті без електроенергії опинилися близько 700 000 споживачів.

Під час атаки 22 березня поранено енергетиків

Під час масованої атаки на теплоелектростанції ДТЕК постраждали енергетики, їх госпіталізували.

"Важка ніч для всієї України. Під час обстрілу ТЕС поранення отримали два енергетики. Вони вже в лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці ракетних ударів по ДніпроГЕС і Запоріжжю. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що знадобиться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. У поліції регіону попередили, що після ракетних ударів рух через греблю Дніпровської ГЕС повністю зупинять.

Також повідомлялося, що наслідками масованого обстрілу України 22 березня стали жертви серед цивільного населення і блекаути в регіонах.