У Харкові, Кривому Розі та Одесі повернули графіки стабілізаційних відключень електроенергії (фото, відео)

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистема країни працює стабільно, вона не втратила цілісність.

На Харківщині, в Одесі та Кривому Розі впроваджують графіки аварійних відключень електроенергії через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години. Про це повідомляють служби компанії ДТЕК та місцева влада.

Харків та область

У дев'яти районах Харкова графіки погодинних відключень електроенергії запровадили на тиждень — з 25 по 31 березня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Для Харкова:

Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;

Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;

Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 9:00.

Для області (у межах територіальних громад):

Мереф'янська, Люботинська — з 9:00 до 11:00;

Зміївська, Балакліївська — з 11:00 до 13:00;

Чугуївська, Ізюмська ТГ — з 13:00 до 15:00;

Богодухівська, Дергачівська — з 15:00 до 17:00.

Одеса

В Одесі, де в суботу, 23 березня, змогли заживити світло, змушені повертатися до графіків відключень, повідомили в ДТЕК.

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Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Кривий Ріг

У Кривому Розі екстрені відключення впроваджено також за розпорядженням НЕК "Укренерго", про що повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Крім того, у місті працюють 213 Пунктів незламності, в яких все є", — нагадав Вілкул.

Хмельницький та область

Складною залишається ситуація у Хмельницькій області. Для уникнення аварійного пошкодження електромереж можливі режимні обмеження. Тобто залежно від навантаження на резервні лінії можуть відбуватися відключення. Про це споживачам повідомило АТ "Хмельницькобленерго".

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Заява "Укренерго"

У звʼязку з останніми подіями, зокрема поновленням ворожих обстрілів енергосистеми України, в "Укренерго" прокоментували можливе повторення цих атак. При цьому голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив 24 березня в ефірі телемарафону "Єдині новини", що у разі, якщо РФ продовжить атакувати енергообʼєкти України, наші фахівці повністю підготувались до різних сценаріїв.

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Він закликав українське населення не панікувати та сказав, що енергетики знають, що робити у разі повторення атак на енергетичну інфраструктуру та як все відновити.

"Просто на це все потрібен час, який залежить конкретно від області та масштабів атаки. Тож, друзі, не хвилюйтесь з цього приводу. До того ж наші фахівці ще до початку зими покращили захист наших енергообʼєктів і цьогоріч це справді врятувало", — підсумував Кудрицький.

За словами очільника "Укренерго", розглядається можливість залучення аварійної допомоги для підтримки енергосистеми, доки енергетики проводитимуть відновлювальні роботи.

"Енергосистема працює стабільно, вона не втратила цілісність", — підкреслив Кудрицький.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду українського народу.