У Харкові попри блекаут запустили метро, 200 тисяч харків'ян досі без світла, — ОВА

Підземка у Харкові відновила роботу після триденного простою та роботи виключно у режимі укриття. Для Харкова та громад області діє графік погодинних відключень електроенергії, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові після масованої атаки Збройних сил Російської Федерації 22 березня запрацювало метро. Інтервал руху поїздів складає 20 хвилин. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 25 березня.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!", — написав Терехов.

У місті наразі без світла 200 тисяч харків'ян. Енергетики продовжують цілодобово працювати над ліквідацією наслідків обстрілів, запевнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мереф'янської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", — уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури. На Харківщині 700 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. У місті не працював електротранспорт. Метро використовувалося лише як укриття.

25 березня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може стати кращою не раніше ніж через тиждень.