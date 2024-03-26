Україні не вистачить мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету у 2025 році: деталі

За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, рівень прихованого дефіциту державного бюджету становить майже 300-400 мільярдів гривень.

У 2025 році Україні може забракнути приблизно 10-15 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Про це сказав на конгресі "Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України" сказав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, прихований дефіцит держбюджету-2024 оцінюється у 300-400 мільярдів гривень, якщо не враховувати додаткову мобілізацію.

"Якщо говорити про виклики, яких очікувати у 2025 році, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в 10-15 мільярдів доларів, яких не вистачатиме", — розповів він.

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Політик зазначив, що державі зараз важливо підтримувати бізнес, оскільки міжнародну допомогу уряд може недоотримати, тож у держбюджеті знову виникне дефіцит коштів.

"Я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного. І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300-400 мільярдів (грн) без додаткової мобілізації. Це теж факт", — підкреслив Ярослав Железняк.

Скільки коштів від міжнародних партнерів отримає Україна у 2024 році

У Національному банку України 14 березня повідомили, рівень зовнішньої підтримки України у березні та квітні має сягнути позначки у понад десять мільярдів доларів.

"Наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 мільярда євро. Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень", — пояснили у Нацбанку.

Тим часом 26 березня стало відомо, що МВФ перерахував Україні перший у 2024 році транш в межах програми розширеного фінансування (EFF). Відомо, що уряд отримав 880 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних видатків.

Також 20 березня до державного бюджету України надійшов перший транш у межах перехідного фінансування на суму 4,5 млрд євро згідно фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.