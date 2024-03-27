Сотні мільйонів євро: скільки Україна може втратити від нового торгового компромісу з ЄС

За словами журналістів, нові обмеження, що ґрунтуються на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 років, оцінили в 331 мільйон євро втрат для українського бюджету.

Представництво Бельгії в Європейській Раді оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною. Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах Євросоюзу.

Повідомляється, що в новому проєкті було враховано вимоги Польщі та Франції. Так, оновлено базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги поставок української агропродукції. Орієнтуватися пропонують не тільки на 2022 і 2023 роки, а й на другу половину 2021-го.

У матеріалі йдеться, що проти виступила Україна, яку також підтримали низка європейських держав. Українська сторона виступила за надання їй можливості самостійно заробляти кошти на продажу, зокрема своєї агропродукції.

Видання зазначило, що попередній проєкт домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, який розпочнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022–2023 роки, коли для нього вже діяли пільги — відсутність мит і квот.

За оцінками Єврокомісії, Україна втратить 86 мільйонів євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків. Загалом же обмеження, що ґрунтуються на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 років, оцінили в 331 мільйон євро втрат для українського бюджету. Польща і Франція підтримали оновлений варіант угоди, заручившись підтримкою низки країн ЄС, включно з Італією, Угорщиною, Австрією. Проти поправок виступили Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Люксембург.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина заблокує конфіскацію заморожених активів Росії для ЗСУ. За словами джерела видання, в угорському уряді стверджують, що зазначені кошти мають бути використані на що-небудь, крім озброєння для українських військовослужбовців.