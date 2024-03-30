У шести областях скасували графіки аварійних відключень світла: перелік

У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях Міненерго зняло обмеження. Погодинні графіки залишаються на Харківщині.

У суботу, 30 березня, в Україні скасували графіки аварійних відключень у шести областях. Погодинні обмеження діють лише у Харківській області для 120 тисяч споживачів. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві пояснили, що на Харківщині неможливо передати необхідний обсяг електроенергії через пошкодження обладнання НЕК "Укренерго". Натомість обмеження зняли для абонентів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Внаслідок атаки БПЛА вночі аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій в Одеській області. Через це короткостроково знеструмлювалось близько 70 тисяч споживачів, але їх усіх уже заживили.

"Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, вона працює збалансовано, запевняють у відомстві", — додали в Міненерго.

Нагадаємо, 29 березня держкомпанія "Центренерго" повідомила, що під час російських обстрілів 22 березня була зруйнована одна з найбільших у Харківській області ТЕС — Зміївська. Знищено всі блоки. На об'єкті триває розбір завалів, до більшої частини обладнання дістатися поки що неможливо.

27 березня генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що російська атака завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" та трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генерувальних потужностей. За його словами, Україна зіткнулася із серйозними загрозами дефіциту електроенергії на літо 2024 року.