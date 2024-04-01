Умєров на останньому місці: скільки українські міністри заробили за 2023 рік (інфографіка)

Згідно з даними е-декларацій, найбільше за другий рік повномасштабної війни заробив глава МЗС Дмитро Кулеба. Трохи менший дохід у міністра юстиції Дениса Малюськи.

Кампанія подання електронних декларацій за 2023 рік завершилася в Україні, і за даними НАЗК, 664 тисячі посадовців прозвітували про свої доходи, що трохи менше, ніж попереднього року. Дивлячись на декларації членів уряду, стало відомо, хто з них заробив найбільше минулого року. Відповідну інфографіку публікує видання "Слово і діло".

Лідером за розміром заробітку у 2023 році став міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, чий дохід становив 1 мільйон 368,7 тисячі гривень, що трохи більше, ніж у 2022 році (1,2 млн гривень).

На другому місці опинився міністр юстиції Денис Малюська, який заробив за рік 1 мільйон 235,2 тисячі гривень.

Очільник МВС Ігор Клименко (призначений 3 лютого), колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, міністр фінансів Сергій Марченко та очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заробили торік кожен по приблизно 1,1 мільйона гривень.

Зарплату трохи більше мільйона гривень задекларували також в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний, в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Річні доходи міністрів за 2023 рік згідно з електронними деклараціями Фото: Слово и Дело

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заробив 982 тисячі гривень.

Приблизно однакові зарплати задекларували віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (978,7 тисячі гривень), перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко (976 тисяч гривень), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (974,8 тисячі гривень), віцепрем'єрка Ірина Верещук (974,7 тисячі гривень), віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков (974,5 тисячі гривень), міністр аграрної політики Микола Сольський (971,5 тисячі гривень), віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров (969,3 тисячі гривень).

Міністр з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, призначений у березні, отримав 890,1 тисячі гривень зарплати.

Найменше за всіх у 2023 році заробив Рустем Умєров — 442,3 тисячі гривень, однак він був призначений міністром оборони лише 3 вересня минулого року.

Нагадаємо, колишній керівник Самбірського районного ТЦК Сергій Бабич задекларував 8,3 млн гривень доходів, два житлових будинки, шість квартир, кілька земельних ділянок і позашляховик Lexus.

Також нагадаємо, 8 березня стало відомо, що українським чиновникам, які щорічно подають декларації про доходи онлайн, запровадили нову послугу на порталі "Дія". За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, під час декларування чиновники мають вносити інформацію не тільки про себе, а й про членів сім'ї. Останніх позбавили необхідності збирати документи про активи та замовляти довідку про доходи.